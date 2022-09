Gamers de Neuquén, se viene la AGS gratis, con copas oficiales, cosplay y Rusherking: dónde y cuándo será

Este viernes llega la Argentina Game Show (AGS) a Neuquén. En el evento confluirán gamers, contenido, Esports, estaciones de juegos “free to play”, shows de música, concursos y paneles. Entre los destacados, se presentará el ilustrador argentino Claudio Aboy, que trabajó para DC comics, Marvel y Lucas Films. Entre las presentaciones, una noche será el turno de Rusherking.

El evento se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Parque Central. Será desde este viernes 30, al domingo 2 de octubre. Las actividades comenzarán a partir de las 11 y se extenderán hasta después de las 21.

Ya están abiertas las inscripciones oficiales de Counter Strike Go, Valorant y League of Legends. Los equipos se pueden anotar accediendo a este formulario.

La grilla completa

Viernes 30

Arranca en el Escenario Esports, con la Gran Final AGS CUP del LOL, seguido por un especial EA Sports FIFA Pro Clubs y un Showmatch de League of Legends protagonizado por invitados especiales. Pero, además, durante el día también se podrá jugar el nuevo FIFA23, bailar Just Dance, correr en simuladores de carrera, combatir en Mortal Kombat y seguir disfrutando del área de juegos libres. El gran show del día, estará a cargo del Seven Kayne, en el escenario principal para cerrar el viernes.

Sábado 1

Continuarán los Esports con 2 grandes momentos de Valorant: Showmatch de estrellas y la gran final de la AGS CUP.

Además en el escenario principal se vivirán los shows musicales de Karen B. Paz y La Jefa y para terminar con el show en vivo de RusherKing.

Domingo 2

Para finalizar la AGS en Neuquén, nos ponemos competitivos y convertimos al CSGO en el Gran Protagonista del día con desafíos y torneos. Además, tendremos un panel con el ilustrador y pintor argentino, Claudio Aboy (dibujante oficial Marvel y Star Wars), un gran concurso de Cosplay y un momento dedicado a los fans de Stars Wars.

Cerrando el evento en el escenario principal, se presentan los Dj lauuh, b2b, Facu Vazquez, y Gonza Varela, para finalmente cerrar con el gran show de Big Apple y sus amigos!.