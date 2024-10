La contundente respuesta de Nacho Viale para Alejandro Fantino: «Yo también voy a ir hasta las últimas consecuencias» 

El juicio de Alejandro Fantino contra Mirtha Legrand y Nacho Viale por las declaraciones que hizo Natacha Jaitt sobre él en el programa continúa. En ese momento, la mediática había vinculado al conductor con una serie de casos de pedofilia y él inició acciones legales para limpiar su nombre.

Las declaraciones de Alejandro Fantino sobre el juicio que inició en 2018

“Es un juicio que inició en 2018, una demanda civil y comercial, que yo energéticamente me desligué. Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo…no sabía. Lo sabía mi equipo de laburo, mi abogado”, contó hace unos días el conductor de Por amor o por dinero (El Trece).

«(Si gano el juicio) la plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo, no sé cuánto va a durar tampoco; tal vez años”, añadió Fantino.

El duro mensaje de Nacho Viale contra Alejandro Fantino

Por su parte, cuando le preguntaron por esta causa en LAM (América), Nacho Viale desdramatizó: «Ni idea, es un tema que maneja mi abogado. Yo no tengo nada que esconder, ni nada. Es algo que seguirán los abogados y ya».

«¿No te preocupa? Alejandro dijo que iba a ir hasta las últimas consecuencias», le dijo el notero. Sin vueltas, Viale aseguró: «Yo también (voy a ir hasta las últimas consecuencias). No es algo que me quite el sueño porque tengo el cu… lo limpio. Estamos muy tranquilos».