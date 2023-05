La curiosa frase de Pamela David sobre Mauricio Macri: «No se le entendía cuando hablaba»

Los comentarios de Gabriel Levinas respecto de la tartamudez de Wado De Pedro, ministro del Interior de Nación, generaron gran repercusión este lunes y se transformaron en conversación en los distintos programas. En ese contexto, sorprendió una frase de Pamela David, conductora de «Desayuno Americano» en América, sobre la dicción del expresidente Mauricio Macri.

En un diálogo con colegas, David habló sobre las habilidades de Macri en referencia a su capacidad de conversación pública.

Entonces comentó que «a Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente». Inmediatamente, esa frase se volvió tendencia en redes sociales.

Esa reflexión vino en contexto con el repudio generalizado a las frases de Levinas en el horario central del domingo de Todo Noticias, donde el periodista indicó que «esto puede parecer, perdón, una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona tartamuda. Quisiera un país así«, en referencia a Wado De Pedro.

La respuesta de Pamela David sobre sus comentarios de Macri

Horas después de que se viralizara su comentario, Pamela David se rectificó en redes sociales sobre lo dicho. «Me están llegando un montón de mensajes y me dicen que soy tendencia en Twitter. Quiero aclarar que no tiene ninguna connotación política mi comentario«, comenzó diciendo la conductora de «Desayuno Americano» a través de un video en sus historias de Instagram.

«Estábamos hablando sobre la posible candidatura de Wado De Pedro, y a mí me parecieron desubicados y no estoy de acuerdo con los dichos de Gabriel Levinas y tuvimos la oportunidad de decírselo al aire. A mí me salió decir lo de Macri, pero porque creo que es ofensivo elegir un presidente por cómo habla, te puede gustar o no, pero me parece eso. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con lo político«, cerró David.