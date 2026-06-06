La despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo reflejó la dimensión de su legado cultural

Miles de personas se congregaron este viernes en la Plaza de Mayo para despedir a Carlos «Indio» Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, fallecido a los 77 años. Entre cantos, banderas y lágrimas, el centro porteño se transformó en una escena que recordó a las históricas «misas ricoteras» que marcaron a varias generaciones de seguidores.

La despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo

La convocatoria fue espontánea y reunió a fanáticos de distintos puntos del país que colmaron la plaza con canciones, pogo y homenajes. Para muchos, la despedida tuvo el clima de un recital, una manifestación popular que reflejó la profunda identificación entre el artista y su público.

«El Indio es la historia de mi vida. Una vida marcada por sus canciones que sonaban en casa», contó a AFP Mariana Rutiniani, una publicista de 36 años que se acercó a despedir al músico.

Solari fue hallado muerto en la mañana del viernes en su vivienda de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros informes judiciales, el fallecimiento habría sido consecuencia de un accidente cerebrovascular ocurrido mientras se encontraba en una piscina. La fiscalía aclaró que aún restan estudios para confirmar de manera definitiva la causa de muerte.

El cantante, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota entre 1976 y 2001, padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía más de una década. A lo largo de su carrera construyó una relación única con sus seguidores, basada en letras cargadas de metáforas, crítica social y referencias literarias y cinematográficas.

La conmoción trascendió la ciudad de Buenos Aires. En distintas localidades del país se organizaron homenajes espontáneos, y en Río Negro y Neuquén también hubo reuniones de fanáticos que replicaron el espíritu de las tradicionales «misas ricoteras». En plazas, espacios públicos y puntos de encuentro habituales de seguidores, sonaron clásicos como Ji ji ji, La bestia pop y Un poco de amor francés en memoria del artista.

Las repercusiones por su muerte fueron inmediatas. El guitarrista Eduardo «Skay» Beilinson expresó en redes sociales que se trata de «un día muy triste», mientras que Lionel Messi publicó una imagen del cantante acompañada por la frase: «Siempre en nuestros corazones. QEPD». También se pronunciaron el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el músico Fito Páez.

Más allá de su impacto artístico, la despedida masiva confirmó la dimensión cultural de Solari. Aunque su reconocimiento internacional fue menor que el de otras bandas argentinas, su influencia dentro del país fue extraordinaria. Sus conciertos convocaron a cientos de miles de personas y dieron forma a una de las comunidades de seguidores más numerosas y fieles de la música argentina.

La multitud que lo despidió en Buenos Aires, junto con los homenajes que se replicaron en distintos rincones del país, reflejó que el fenómeno ricotero sobrevivió a los escenarios y se convirtió en una expresión cultural capaz de trascender generaciones. El adiós al Indio Solari dejó en evidencia que su figura ocupó un lugar mucho más amplio que el de una estrella de rock: para miles de argentinos, fue una referencia artística, social y emocional que marcó una época.

Con información de AFP