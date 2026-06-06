Quién es Bruno Solari, el hijo del Indio que se mantiene lejos de los medios

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años volvió a poner el foco sobre su círculo más íntimo. Entre ellos aparece Bruno Solari, su único hijo, una figura que, al igual que su padre, eligió mantenerse alejada de la exposición mediática y de los flashes que acompañaron durante décadas al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un perfil bajo heredado de su padre

Bruno Solari nació a fines del año 2000 y es fruto de la relación entre el Indio Solari y Virginia Mones Ruiz, compañera de vida del músico desde mediados de la década de 1980. Desde pequeño creció lejos de la atención pública y son muy pocas las imágenes que trascendieron de su vida privada.

Diversos medios coinciden en que el cantante siempre buscó preservar la intimidad de su familia y construyó una barrera casi infranqueable entre su carrera artística y su vida personal. Por esa razón, Bruno nunca formó parte del mundo del espectáculo ni participó de entrevistas o exposiciones mediáticas.

¿A qué se dedica Bruno Solari?

Aunque existen pocos datos públicos sobre su actividad profesional, distintos medios especializados en espectáculos señalan que Bruno se vinculó al ámbito de la producción audiovisual y artística, colaborando en proyectos relacionados con el universo creativo de su padre, aunque siempre detrás de escena y sin buscar protagonismo.

Sin embargo, debido al hermetismo que caracteriza a la familia Solari, no existen registros públicos extensos sobre su carrera laboral ni sobre emprendimientos personales, una decisión que responde a la misma filosofía de privacidad que el músico sostuvo durante toda su trayectoria.

El sostén familiar en los años más difíciles

Con el avance de la enfermedad de Parkinson que el Indio hizo pública en 2016, Bruno se convirtió en una de las personas más cercanas al artista. En varias oportunidades, medios nacionales destacaron la fuerte relación entre padre e hijo y el papel fundamental que tuvo dentro del entorno familiar durante los últimos años del músico.

Lejos de los escenarios y de la exposición mediática, Bruno eligió construir una vida reservada, convirtiéndose en una de las figuras más desconocidas del círculo íntimo de una de las leyendas más importantes de la historia del rock argentino.