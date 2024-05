La drástica decisión de la China Suárez por el romance entre Rusherking y Ángela Torres

Ángela Torres habló con Socios del Espectáculo y allí reveló una interna con la China Suárez. La cantante habló luego de la confirmación de su romance con Rusherking, expareja de la actriz.

“Te pregunté por qué te había dejado de seguir alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos también”, introdujo el notero. “No, yo nunca dejé de seguir a nadie”, respondió la cantante, luego de una sugerente pregunta.

“¿Nunca la seguiste?”, repreguntó el movilero y la actriz respondió: “Sí la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso”.

La relación de Ángela Torres con Rusherking

En diálogo con Socios del Espectáculo, Ángela Torres explicó que no quiere exponer detalles de su relación con Rusherking. «Estoy bien, estoy contenta, pero no voy a dar más detalles«, dijo.

«Por ahora no vamos a convivir», aclaró. De esta manera la pareja prefiere, por el momento, mantener resguardada su intimidad.