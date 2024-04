La China Suárez habló sobre porque no le va bien en el amor: Qué dijo

La vida sentimental de Eugenia «La China» Suárez ha estado en boca de todos en múltiples ocasiones. Desde su escandalosa relación con Benjamín Vicuña hasta su supuesta infidelidad con Mauro Icardi, la actriz se ganó la fama de no tener suerte en el amor.

Sin embargo, La China ve la situación de una forma diferente. “Hola, hermosa. No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor” le comentó un usuario de Instagram a la modelo. Ella decidió responder con un vídeo donde reflexionaba sobre el tema.

“Eso ya me lo dijeron, lo leí un par de veces ¿Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío?” comienza reflexionando la ex Casi Ángeles.

“El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién, del equipo, que decía eso, que para mí las relaciones, aunque duren poco o no duren toda la vida, no significan que sean un fracaso» continuó su reflexión.

“Para mí, fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir, o al lado de alguien que no quiero estar. Pero sí tengo suerte en el amor” concluyó la actriz.

Recientemente La China fue vinculada con el cantante Lauty Gram y aunque los rumores indicaban que se habían separado móvileros de LAM los agarraron infragantis regresando de un viaje que hicieron juntos a Brasil.

Cuando un usuario de Instagram le preguntó a Suárez porque no estaba hablando sobre su vida romántica ella respondió contundente: «Porque lo que se quiere, se cuida, no ando con ganas de exponer nada sinceramente».

Con información de Ciudad Magazine

La China Suárez se enojó cuándo fue descubierta junto a Lauty Gram en el aeropuerto: “¿Me dejás pasar?”

Eugenia «China» Suárez y Lauty Gram se tomaron unos días de vacaciones en Brasil y las cámaras de LAM los esperaron en el aeropuerto, pero ellos casi ni hablaron y la actriz se molestó mucho cuando comenzaron a hacerle preguntas sobre su romance.

«Hola Euge, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue en tus vacaciones con Lauty?, ¿hay reconciliación?, ¿van a hacer alguna colaboración musical juntos?», preguntó la cronista de LAM, pero Eugenia nunca respondió.

Con gorrito de sol, lentes y mascando chicle, la «China» nunca frenó su paso, mientras salía del aeropuerto en busca de un vehículo para ir hasta su casa.

Entonces le preguntaron a Lauty y, en un principio, tampoco respondió a las preguntas, aunque asintió con la cabeza cuando le preguntaron si la había pasado bien en el viaje.

Luego la cronista insistió una vez más con la actriz, pero ella siguió sin responder ninguna pregunta. «Permiso, me dejás pasar porfa», pidió Suárez, a lo que la periodista rápidamente le aclaró que nunca le había impedido que pasara: «Pasá tranquila, si no me estoy parando adelante tuyo».

Por su parte, Lauty se ocupó de aclarar que no está al tanto de lo que se dice de ellos: «Yo no veo nada de chimentos, no sé de qué se hablará, después dicen cosas que no son y jode. Nos vemos, que estén bien, abríguense que hace frío».