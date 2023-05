La dura frase de Jesica Cirio en medio de la supuesta ruptura con Martín Insaurralde

Allegados a la modelo aseguran que hace semanas no tiene relación con el dirigente peronista. Foto: Archivo.

Desde hace algunas semanas, los rumores y hasta confirmaciones de una supuesta ruptura entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde no han dejado de crecer, en parte, porque ambos han optado por evitar el tema y mantenerse en silencio.

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, la modelo y conductora de La peña de Morfi en Telefe, publicó un duro mensaje que como era previsible, generó revuelo y suspicacias entre sus seguidores, quienes lo relacionaron a su inestable situación con el exintendente de Lomas de Zamora.

“Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos”, rezaba el posteo que Jesica compartió en una historia, mientas que algunas horas después, publicó una foto junto a su hija Chloe, fruto de su relación de más de 10 años con Insaurralde.

Las versiones que indicaban que la modelo y el dirigente se habían separado ocuparon buena parte de la agenda de los programas de actualidad y espectáculos en las últimas semanas.

De hecho, la panelista Paula Varela había confirmado hace un par de días que la modelo había adquirido una propiedad para mudarse allí junto a su hija luego de la presunta separación. “Ella está el 80% del tiempo instalada en su departamento de Las Cañitas, en Capital Federal. Va a Zona Sur cuando él no está en el domicilio”, añadió.

Jessica Cirio y otro posteo enigmático sobre la traición

El de este jueves no es el primer mensaje que la modelo comparte en referencia a la traición. Días atrás, también en una historia de Instagram, publicó una foto de su hija con la leyenda: «La única que no me va a traicionar«.

Muchos interpretaron aquel posteo como una indirecta para Insaurralde, con quien, según algunos periodistas, hace semanas que no tiene vínculo. Sin embargo, en diálogo con un movilero del programa Socios del Espectáculo de El Trece, fue la propia Jesica la que salió a aclarar para quién estaban dirigidas sus palabras.

“Todos dijeron ‘se lo estará diciendo a Martín’”, comentó y agregó: “No, no, fue porque pasaron cosas entre amigos y cosas personales que me las guardo para mí”, para luego seguir su camino, cuando salía de los estudios del canal de las pelotas.