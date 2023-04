El padre de Jésica Cirio destruyó a Martín Insaurralde: «No es para ella»

Jésica Cirio y Martín Insaurralde le habrían puesto fin a su relación. El rumor corre hace varias semanas. El entorno del político se encargó de desmentir estas versiones, pero el papá de la conductora aseguró que está convencido de la separación.

Horacio Cirio habló sobre la relación entre su hija y el político y fue crítico. “Para mí no es ninguna novedad porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas”, disparó en dialogó con Juan Etchegoyen.

Y continuó: “Son muy diferentes las ocupaciones y los horarios que tienen ellos. Él se dedica a la política, es lo que más le interesa, creo que otra cosa no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir”.

Además, el hombre que actualmente no tiene relación con su hija se refirió a otras parejas de la conductora de ‘La Peña de Morfi’ y destacó que ninguno se parecía a Insaurralde. “Capaz en su momento ella necesitó contención, porque más o menos cuando lo empezó a conocer fue cuando empezaron los problemas conmigo”, señaló.

El papá de Jésica aseguró que no le veía futuro al matrimonio de su hija: “No sé si pensé que iba a durar dos días, pero que no iba a ser para toda la vida, lo hubiera afirmado”. También, se refirió al trabajo de su yerno. “Son dos personas diferentes, son dos polos opuestos. Ella piensa de una manera, debe haber cambiado mucho, porque si no, no estaríamos como ahora, sin vernos, ni nada de eso. Él se dedica a la política, tiene muchas ambiciones, y para cumplir esas ambiciones, tiene que estar full time, la familia no. Yo lo veo de esa manera”.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde no estarían conviviendo

Los rumores de separación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde se incrementaron cuando comenzó a circular la versión de que la conductora se habría mudado de la casa familiar a un departamento propio.

Según revelaron en ‘Socios del Espectáculo’, la conductora y el político estarían separados hace más de 3 meses, sin embargo lo mantienen en secreto por la campaña electoral. “Están separados, pero no pueden blanquear ahora por el rol político de él en año electoral”, adelantó Paula Varela hace algunas semanas.

“Confirmamos que Jesica alquiló una propiedad en Highland Park Country Club, a ocho casas de la de Araceli González. Ella está el 80% del tiempo instalada en su departamento de Las Cañitas, en Capital Federal. Va a Zona Sur cuando él no está en el domicilio”, revelaron en el programa.

La ruptura de la pareja, quienes son padres de Chloé, se habría dado por el poco tiempo juntos que pasaban debido a los horarios laborales de ambos. Sin embargo, Mariana Brey aseguró que Jesica estaría iniciando un romance con otro hombre.

NA