La emotiva despedida de Manu Ginobili a su papá: «Qué suerte tuve en tenerlo»

Jorge Ginóbili, padre de Manu, murió este viernes a los 81 años luego de sufrir una enfermedad degenerativa. El padre de Manu, Sebastián y Leandro era un apasionado del básquet y el responsable de trasmitirles a sus hijos el amor por el deporte. Su fallecimiento causó un profundo dolor en su Bahía Blanca natal y en el mundo del baloncesto, en el que también tuvo un paso como dirigente.

Algunas horas después de que se conociera la triste noticia, Manu usó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje de despedida a su papá, quien lo inició en su momento dentro del deporte en el que luego se transformó en estrella.

En Twitter, el legendario jugador subió una tierna foto junto a «Yuyo» de años atrás, acompañado de un mensaje emotivo: «“Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo!”, escribió, en español y en inglés, Manu.

🇦🇷 Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo! ❤️❤️

🇺🇲I'm gonna miss this guy big time. So lucky to have had him for so long! ❤️❤️ pic.twitter.com/5YBi9IXs5P