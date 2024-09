La estafadora que inspiró la serie «Inventando a Anna» debutó con la tobillera electrónica en el Bailando de Estados Unidos

Anna Delvey, la falsa heredera que estafó a la élite neoyorquina e inspiró la serie de Netflix, volvió a dar de qué hablar. Tras su paso por la cárcel y su breve libertad, la joven decidió reinvindicarse bailando. La mujer que engañó a bancos y hoteles para vivir de lujo ahora compite en el popular programa de televisión «Dancing with the Stars».

Con una tobillera electrónica decorada a tono con su outfit, Delvey se convertió en la concursante más polémica de la temporada. ¿Una estafadora bailando en prime time? Las redes sociales explotaron. “¡Increíble! Alguien que estafó a medio mundo ahora se presenta como una estrella de la televisión”, comentaron algunos periodistas de espectáculos estadounidenses que no acreditan que se le de ese espacio a la rusa.

La joven, que fue presentada como una «empresaria» y «fashionista», hizo su debut con un sensual cha-cha-chá. Sin embargo, su baile quedó opacado por la polémica que generó su presencia. Muchos espectadores se preguntan cómo es posible que alguien con su historial haya sido invitada a participar en un programa tan popular.

«En 2017, me acusaron de múltiples cargos de hurto mayor», confesó Delvey antes de salir a la pista. «Pero este programa es una oportunidad para mostrar a la gente un lado diferente de mí». ¿Será que la estafadora quiere lavar su imagen? La verdad es que la participación de Anna Delvey en «Dancing with the Stars» dividió a la opinión pública. Mientras algunos la ven como una víctima del sistema, otros la consideran una aprovechada que busca fama a toda costa.

El trabajo del equipo de vestuario para darle un toque brillante a la tobillera electrónica

La tobillera fue decorada para que combine con el vestido.

“Pues colaboramos con el departamento de vestuario. Obviamente, no podíamos dejar la pulsera del tobillo al descubierto, así que decidimos combinarla [con mi vestido]”, explicó Delvey, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2022.

“Es como una pequeña manga”, aclaró, señalando que los diamantes de imitación se aplicaron sobre tela, no se pegaron “directamente” al monitor de tobillo, como “algunas personas se quejaban” por eso. “¡Así que fue algo divertido de hacer!”.

Su compañero profesional, Ezra Sosa, también ha lucido su propia versión de una pulsera de tobillo en sus últimos TikToks promocionando la serie de competencia de baile. Sin embargo, su accesorio DIY aún no ha aparecido en el programa en vivo.

“Sinceramente, me pidieron que no lo usara”, compartió mientras charlaba con nosotros en la alfombra roja. “Tenía pensado usarlo, pero creo que es algo que quizás se pueda hacer más adelante en esta temporada”.