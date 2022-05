La explosiva revelación que hizo River sobre Marcelo Gallardo

Los rumores que apuntan a la separación definitiva del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, fueron confirmados por el propio staff del club argentino.

Según informaron en el programa «Socios del Espectáculo», en River bajaron la directiva de que Geraldine Larrosa, madre de los hijos del DT, sea denominada como «exmujer» de Gallardo.

«Estaba una orden extraoficial de parte del club de que en el caso de que apareciera una foto de Geraldine Larrosa en los medios y se tuviese que titular, la directiva de River era que poner ‘Geraldine, exmujer de Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Gallardo‘», señaló la panelista «Luli» Fernández.

La información fue confirmada por allegados al club, aunque el acceso a la información fue bastante complejo.

Sucede que en los últimos meses la pareja se vio involucrada nuevamente en rumores de profunda crisis y separación y, de hecho, se vinculó al técnico con otra mujer.

Gallardo estaría en pareja con la periodista deportiva Alina Moine, a partir de esa ruptura, pero por el momento ambos se muestran herméticos respecto de la confirmación.

Al respecto, Fernández agregó que «hoy me confirmaron que se convirtió en una información oficial. Marcelo Gallardo está oficialmente separado, y no fue el único dato que me dieron«.

«Está separado hace tres años. El estado de la relación de Gallardo con su exmujer es cordial, ve a los chicos asiduamente, y él está viviendo en Puerto Madero», concluyó la periodista.