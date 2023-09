La filosa indirecta de Nicole Neumann por el conflicto con Indiana Cubero

La postura de Nicole Neumann respecto de las polémicas con Fabián Cubero y Mica Viciconte se mantiene firme, y si bien no se refirió a la Fiesta de 15 de Indiana, volvió a apuntar contra su exmarido y su pareja con picantes indirectas.

Apenas le preguntaron si asistiría al cumple de su hija mayor, la jurado de Los 8 Escalones respondió: “De temas que ya saben que no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. Es que no hablo”.

“No voy a hablar de cosas personales que no corresponden”, continuó ante Intrusos.

Entonces, se diferenció: “Yo lo primero que hago es proteger a las nenas. Cualquier cosa que se pueda decir, que pueda molestar, perjudicar, hacerles ruido, por lo menos van a saber que de mí no salió”.

En ese punto, Rafa Juli indagó si iría al cumple y si su relación con Indiana estaba mejor, pero ante la negativa a explayarse la exmodelo fue filosa: “La mayoría de las cosas que se dicen son mentira”.

“Se agarran de la única campana que tira cosas para ensuciar. Yo no soy así. Yo protejo a mis hijas y no me interesa nada más. Yo no tengo algo que aclarar públicamente”, contrastó Nicole Neumann.

Nicola Neumann aludió a Fabián Cubero y Mica Viciconte

“Mi vida personal no pasa por lo que se diga en la tele, así que tampoco me hago mucho problema. Me importa nada más que la realidad”, enfatizó.

Ahí se plantó: “Por supuesto que las cosas que se digan en la tele pueden perjudicar a mis hijas. Están hablando de menores, diciendo cosas de menores que se sienten mal con cosas que leen, con los agravios que generan las redes”.

“Pero bueno… Lamentablemente hay mucho adulto que no cuenta con esto. No va a ser mi rol ese”, sentenció Nicole Neumann en un tiro por elevación contra Fabián Cubero y Mica Viciconte.