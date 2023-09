La fuerte confesión de la modelo Ana Paula Dutil sobre su adicción: «Yo no tenía…»

Ana Paula Dutil tuvo una fructífera carrera como modelo en la década del noventa que la puso sobre las pasarelas argentinas más destacadas. Casada con Emanuel Ortega, y nuera de Palito Ortega, su vida parecía llena de glamour y encanto, en un romance que duró más de veinte años y del que nacieron dos hijos, India y Bautista.

Sin embargo, Ana Paula Dutil se animó a abrir su corazón y contar sus dramáticas experiencias de vida en el ciclo «Las pibas dicen», un programa de streaming que emite Blender. Allí, la modelo confió que tuvo problemas de adicción con el alcohol, en un ambiente de conversación cálido con Andrea Rincón, Julieta Ortega y Fernanda Cohen.

Si bien la entrevista aún no se emitió, en un recorte de la nota Ana Paula Dutil reveló detalles sobre su pasado oscuro. “Yo no tenía ganas de nada, de nada, ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos” contó la modelo.

“Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día” agregó Ana Paula Dutil sobre ese triste tiempo.

“Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada” contó Ana Paula Dutil, en el fragmento de la entrevista.

La dura confesión de Ana Paula Dutil que fue apoyada por sus hijos

Junto a Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil tiene dos hijos: India y Bautista. Además, ella suma dos hijos más, de su primer matrimonio, Teo y Noé.

Fue India quien comentó la publicación de Blender en Instagram con mensajes de amor a su mamá: “La mujer más fuerte que conocí en mi vida. Te amo”, expresó la chica junto a un emoji de un corazón.

Y Bautista sumó: “Sos lo mas lindo que tengo en esta vida. Si tan solo supieran lo fuerte y hermosa que es mi madre por dentro y por fuera. Te acompañé, y lo volvería a hacer las veces necesarias para que tu esencia siempre esté presente en nuestras vidas”.