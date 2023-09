Así fue la fulminante respuesta de Floppy Tesouro tras las críticas a su hija Moorea

Luego de la exposición pública de Moorea, la hija de Floppy Tesouro, en el Bailando 2023, la mamá de la nena habló sobre las críticas recibidas por parte de Flavio Mendoza y, notablemente enojada, remarcó que «lo que diga Flavio o quien sea me tiene sin cuidado».

Floppy Tesouro reapareció este martes en «Intrusos», por la pantalla de América, y se mostró claramente molesta por las opiniones del productor teatral, quien señaló que el intercambio entre Moorea y Marcelo Tinelli no le pareció bien. «Los nenes tienen que tener un cierto respeto, y el adulto también. No me pareció gracioso para nada, porque los nenes son mis límites» indicó Flavio Mendoza al respecto.

Y Floppy Tesouro no lo disculpó: «¿Qué me pareció lo que dijo? Mal. No se juzga la maternidad de nadie y mucho menos se puede juzgar a un niño de 7 años. Me llamó mucho de la atención de Flavio porque él me conoce y conoce a mi familia. Él sabe que somos gente con valores y respeto» dijo indignada.

La modelo señaló que lo que más le afectó fue el hecho de que Flavio Mendoza hablara de Moorea públicamente, sin haber mediado alguna conversación previa entre los adultos. «A mí, si no me preguntan por el tema, nunca le hubiera respondido porque no son mis formas. No soy de confrontar. Moorea es mi hija y yo soy su mamá. Me jode, obvio» respondió Floppy Tesouro.

Respecto a entablar una charla con Flavio Mendoza, a quien consideraba un amigo, Floppy Tesouro dijo que no. «No es tan importante, no es algo que me afecte, esa noche pude dormir. Yo sé quién soy, lo que soy como mamá y cómo educo a mi hija. Lo demás, no da» concluyó la mamá de Moorea.

⚠️ Floppy Tesouro durísima con Flavio Mendoza por las críticas a su hija



🗣️ "Nunca me metí con su paternidad"



🗣️ "Me tiene sin cuidado lo que diga"@AmericaTV @Flordelav @aleguatti pic.twitter.com/PfUCwEa5yI — #Intrusos 👀 (@Intrusos) September 19, 2023

Qué pasó con Moorea, la hija de Floppy Tesouro, en el Bailando 2023

Días atrás, Moorea, la hija de Floppy Tesouro, protagonizó un polémico momento ante las cámaras del Bailando 2023, en lo que fue un ida y vuelta con Marcelo Tinelli mientras se esperaba el pase por la pista de Kennys Palacios.

Es que, en la previa del baile, Marcelo Tinelli le preguntó a Moorea si le iba bien en el colegio. «Creo que a vos antes te iba mal» lo chicaneó la hija de Floppy Tesouro, y el conductor le contestó «fui excelente alumno… ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja?».

«Perdón que te diga pendeja, me salió así decírtelo» se disculpó Marcelo Tinelli, ante el exabrupto. Y la hija de Floppy Tesouro redobló la apuesta: «yo te diría pelot…», concluyó y dejó a todos en silencio en medio del show.