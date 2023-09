«Pollo» Cerviño tuvo una amenazante actitud con Marcela Tauro, antes de la denuncia por abuso

El conocido locutor Alejandro «Pollo» Cerviño se encuentra a disposición de la Justicia, tras la denuncia presentada por su expareja por el abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra su hijo, cuando el niño tenía cinco años.

La denuncia fue expuesta por Cinthia García, expareja de «Pollo» Cerviño, en los últimos días sobre hechos ocurridos hace algunos años atrás, que fueron ratificados por el niño en Cámara Gesell al ser evaluado por profesionales que trabajan en el tema. Por su parte, el locutor de Rock&Pop negó las acusaciones y apuntó a la familia de la mamá de su hijo.

En este contexto, Marcela Tauro contó hace algunos días que «Pollo» Cerviño se acercó a ella de manera amenazante, en la puerta del canal América donde se emite «Intrusos», para solicitarle que no hable de la denuncia de abuso en su contra.

Según indicó la periodista, «Pollo» Cerviño «me vino a buscar». «A mi me vino a buscar acá él en un momento, cuando empezó a denunciarse» contó Marcela Tauro, ante el sorprendido equipo de «Intrusos», en pleno aire.

«¿Te vino a buscar para qué?» le consultó su compañera, Laura Ubfal, a Marcela Tauro. «Porque íbamos a hacer el tema» le confió la periodista sobre la actitud de «Pollo» Cerviño.

«¿Para que no hables?» insistió Ubfal y Tauro asintió con la cabeza. «Pollo» Cerviño «quería darme su versión y le dije: ‘Yo leí el expediente, no me interesa tu versión'», cerró la periodista sobre la polémica actitud del locutor de Rock&Pop.

Qué dice la grave denuncia contra «Pollo» Cerviño

Según explicó Cinthia García, expareja de «Pollo» Cerviño, el nene comenzó a tener comportamientos extraños impropios para su edad. Sin embargo, antes de descubrir la magnitud del abuso sexual del niño, Cinthia indicó que Cerviño intentó ahorcar al chico mientras estaban en el baño de la vivienda en la que convivían los tres, por lo que decidió irse del hogar.

«Yo sabía que algo pasaba, pero no me podía imaginar» relató Cinthia el pasado viernes en LAM, donde fue entrevistada por Ángel de Brito. En esa declaración, la mujer denunció que «Pollo» Cerviño «me dopaba para poder quedarse con el nene a la noche, libre. Y a veces me dopaba para llevarlo a la casa de otra persona».

El nene, que fue sometido a una declaración en Cámara Gesell ante la denuncia en la Justicia, no tiene contacto actualmente con «Pollo» Cerviño, ya que la expareja solicitó una perimetral para evitar que ambos permanezcan juntos en el mismo lugar y arriesgar al chico.

«Él tenía miedo porque sufría muchas amenazas. Pudo contar lo que le pasaba después de que nos pusieron la perimetral. Tiene muchas noches con pesadillas, sin poder dormir. Tiene un grupo de terapeutas que lo acompañan y toma medicación» relató Cinthia sobre su calvario.