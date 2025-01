La China Suárez y Mauro Icardi habrían tenido una fuerte pelea por Marcos Ginocchio

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez estarían teniendo su primera crisis en su nueva relación. Según detallaron en LAM, la pareja habría tenido una fuerte discusión por el pasado amoroso de la actriz, lo que llevó al futbolista a tomar una gran decisión sobre su futuro.

La información que dio Pepe Ochoa en LAM

Pepe Ochoa brindó los detalles sobre la supuesta pelea que tuvo la pareja a raíz de sus últimos escándalos: “No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo hoy que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano”.

Al parecer, las discusiones comenzaron cuando se dieron a conocer los detalles del breve romance de la actriz con el joven piloto Franco Colapinto, lo que desencadenó que la pareja peleé por las relaciones pasadas de la China.

«En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva«, cuenta Ochoa.

Y sumó: «Habíamos contado que el año pasado ellos trin…, de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia Marcos Ginocchio apareció«.

La decisión del futbolista tras la pelea por Marcos Ginocchio

Según explicó el panelista, que la actriz haya negado su relación con el ganador del reality le generó una desconfianza hacia ella, lo que lo llevó a sugerir empezar a vivir en casas separadas.

“La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice ‘como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas‘”, reveló Ochoa.