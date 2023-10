La fuerte interna en la familia de Tini Stoessel: «No está en un buen momento con sus padres»

En medio de los rumores por una supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en Mitre revelaron la fuerte interna que enfrentaría a la familia de la artista.

Según informó Juan Etchegoyen, la familia estaría atravesando un mal momento por cosas que a Tini «no le gustaron».

«Me viene preguntando por qué no se muestran juntos, por qué no hay likes de un lado ni de otro (…) Hubo una persona me dio información sensible sobre cómo cómo sería la actualidad de ella con sus papás», detalló el periodista al comentar la situación.

«En los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que La Triple T se enteró y no le gustaron. Solo diré eso prefiero no profundizar», dijo Etchegoyen resaltando que era un tema «muy sensible».

«La data que cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo. Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familar, todo tendría que ver con su carrera», concluyó.

Los supuestos encuentros entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel habrían mantenido encuentros a escondidas luego de su separación. “Rodrigo sigue muy enganchado con Tini, él lo dejaría todo por ella, no hay ninguna mujer que pueda igualar lo que él siente por Tini, de hecho ellos siguen en contacto y tienen una relación fluida«, sostuvo el periodista español Roberto Antolín en Mitre Live.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Antolín reveló que el propio Diego «Cholo» Simeone– DT de Atlético Madrid- quiere que el jugador de la Selección Argentina retome su relación con Tini porque su estabilidad «le sirvió para tener a la mejor versión de De Paul en su equipo».