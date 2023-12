La furia de Juliana, de Gran Hermano, al enterarse de que fue nominada

Juliana "Furia" no tomó para nada bien su nominación en Gran Hermano.-

A poco de iniciar su nueva temporada, Gran Hermano ya empezó con todo y este miércoles por la noche se hizo la primera nominación entre los «hermanitos», que trajo el mal humor y la angustia entre algunos de los participantes.

Una de las «hermanitas» que se mostró muy enojada con la situación fue Juliana «Furia», quien a pesar de anticipar que quiere irse de la Casa de Gran Hermano, la nominación le cayó mal y se mostró ofuscada por la decisión de sus compañeros.

«Acepten que soy así. No quiero que me abracen. Ya se cómo termina esto: yo me voy y ustedes se van a quedar acá, es así» les dijo Juliana a sus pares, mientras estos intentaban consolar también a Zoe, otra de las que fue muy apuntada por sus pares.

Cabe tener en cuenta que a Juliana tampoco le cayó bien el resultado de la prueba del líder disputada el pasado lunes, que ganó Sabrina a pocos minutos de ingresar en la competencia de Gran Hermano, por lo que «Furia» se sentó en el confesionario y se quejó por una supuesta injusticia.

Quiénes son los primeros nominados de Gran Hermano

La primera gala de nominación de Gran Hermano pasó este miércoles y definió los participantes que el domingo serán candidatos para abandonar la casa, instancia que definirá el voto del público. Tal como había anticipado Telefe en sus redes sociales, los hermanitos pasaron por el confesionario a nominar, tras los dos primeros días de convivencia y con las alianzas entre ellos todavía forjándose.

En ese contexto, quedaron nominados Juliana, Zoe, Hernán y Catalina, quienes recibieron la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros. La primera recibió 22, mientras que los otros tres 9,7 y 6, respectivamente.

La placa de este miércoles, no obstante, podría sufrir modificaciones este jueves, cuando Sabrina, la líder de la semana, deberá «salvar» a uno de ellos cuatro y poner en su lugar a otro participante.

Finalmente, los nominados se enfrentarán el domingo en la gala de eliminación, donde los espectadores tendrán la posibilidad de elegir al primer eliminado de esta nueva versión del reality de convivencia.