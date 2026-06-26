La Garganta Poderosa apartó a Nacho Levy tras la denuncia pública de Cecilia Ce: «No miramos para otro lado»

La Garganta Poderosa anunció el apartamiento de su referente Nacho Levy luego de las denuncias públicas de violencia de género realizadas por su expareja, la sexóloga Cecilia Ce. «No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos«, afirmó la organización en un duro comunicado difundido este jueves a través de sus redes sociales.

La decisión se conoció días después del extenso descargo publicado por Cecilia Ce, quien relató distintos episodios de presunta violencia psicológica y emocional durante la relación. Hasta el momento, no existen denuncias penales formalizadas en su contra.

Qué dice el comunicado de La Garganta Poderosa sobre Nacho Levy y las denuncias

En el comunicado, el movimiento explicó que la decisión fue tomada «de manera colectiva y consensuada«, tras la activación de una herramienta interna creada para abordar situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias.

Además, sostuvo que el episodio «es incompatible con la conducción de la organización» y remarcó que la medida busca «abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar«, además de cuidar a quienes integran el movimiento y preservar la construcción colectiva.

La organización también señaló que los tiempos de las redes sociales exigen respuestas inmediatas. En otro tramo del comunicado, la organización aseguró que su postura frente a estos casos no pasa por «el escrache y la cancelación«, sino por desarrollar «herramientas de abordaje colectivo«.

También reconoció que ninguna organización está exenta de reproducir prácticas violentas y reivindicó un proceso permanente de revisión interna desde una perspectiva feminista.

Quién es Nacho Levy y cuál es la situación judicial tras la denuncia pública

Nacho Levy es uno de los fundadores y principales referentes de La Poderosa, movimiento social nacido en barrios populares que alcanzó proyección nacional a través de la revista La Garganta Poderosa. Durante los últimos años se consolidó como una figura reconocida del activismo social y participó en distintos debates públicos sobre desigualdad, derechos humanos y políticas sociales.

La denuncia pública que realizó Cecilia Ce generó una fuerte repercusión en redes sociales y un amplio respaldo hacia la psicóloga. Sin embargo, según la información difundida hasta el momento, no existe una denuncia judicial presentada ni un expediente penal abierto contra Levy.

«No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca», expresó Cecilia Ce a través de su cuenta de Instagram luego de anunciar su separación.