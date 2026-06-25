La situación judicial de Nacho Levy, tras el alarmante posteo de la licenciada Cecilia Ce en redes

Tras la pública denuncia realizada por la licenciada Cecilia Ce, psicóloga y escritora sobre relaciones de pareja, contra el comunicador Nacho Levy, líder de La Garganta Poderosa, generó gran repercusión pública y se seguía con atención el devenir judicial de esta situación.

Las fuertes declaraciones en Instagram de Cecilia Ce, que se viralizaron en otras plataformas de redes sociales, fueron asociadas a su relación con Nacho Levy, después de terminado el compromiso entre ambos. Sin embargo, hasta el momento, no se han registrado denuncias judiciales formales ni presentaciones en sedes públicas contra el referente de La Poderosa.

El encuadre en la Justicia del caso de la licenciada Cecilia Ce y Nacho Levy

La situación expuesta por la divulgadora, en su cuenta de Instagram, abrió un inmediato interrogante sobre las herramientas que prevé la legislación argentina ante las dinámicas de abuso psicológico. Los expertos legales señalan que conductas como las descriptas por la licenciada Cecilia Ce —quien detalló peleas metódicas destinadas «a desequilibrar el sistema nervioso mediante la falta de descanso«— se encuadran dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Esta normativa contempla de forma explícita la violencia psicológica, definiéndola como aquella que causa daño emocional, disminución de la autoestima o control de las acciones mediante la humillación y el hostigamiento.

No obstante, al no existir una mención explícita con nombre y apellido en el posteo de la profesional, y ante la ausencia de una acción penal o civil en curso, el escenario se mantiene estrictamente bajo la órbita de la exposición pública.

Desde el punto de vista procedimental, para que el conflicto tome un curso en los tribunales, se requiere la presentación de una denuncia ratificada por la afectada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema o en las comisarías de la mujer, dependencias que evalúan el riesgo y dictan, en caso de ser necesario, medidas cautelares preventivas como la restricción de acercamiento o exclusión de hogar.

El rol de Nacho Levy ante la opinión pública y el historial de la pareja

Por el lado del dirigente social Nacho Levy, el impacto de la acusación ha generado un clima de total expectativa. Al igual que en la jornada de ayer, el activista y periodista de La Garganta Poderosa ha optado por mantener un estricto silencio, sin emitir descargos formales en sus canales oficiales ni respuestas a las consultas de los medios de prensa.

El quiebre de la relación resulta especialmente llamativo dado que el vínculo, oficializado a fines de 2025, proyectaba una sólida estabilidad familiar en redes, incluyendo publicaciones afectivas del propio Levy junto a la hija de la sexóloga durante el pasado mes de mayo.

Sin embargo, la introducción por parte de la licenciada Cecilia Ce de conceptos técnicos como «Por qué los psicópatas casi no duermen» modificó por completo el panorama y sorprendió en redes sociales.