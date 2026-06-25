«Gracias por hablar»: el masivo apoyo a la licenciada Cecilia Ce en redes, tras su separación de Nacho Levy

La popular psicóloga y sexóloga Cecilia Ce compartió una nueva actualización en sus redes sociales, tras confirmarse su separación de Nacho Levy, que expone la dimensión del acompañamiento recibido por parte de su audiencia luego de conocerse su situación.

Con una captura de pantalla que reza «Así, miles de mensajes. Miles», Cecilia Ce visibilizó un fragmento de las respuestas privadas de sus seguidoras, donde se destaca la frase «Gracias por hablar». La publicación expone cómo un testimonio individual, sobre dinámicas de control y privación del sueño, logró resonar de forma directa en una comunidad de más de un millón de usuarios.

La respuesta del público ante el descargo de la licenciada Cecilia Ce tras separarse de Nacho Levy

Tras la primera denuncia virtual, donde se describían conductas de hostigamiento nocturno que apuntaban su expareja Nacho Levy, el perfil de la sexóloga se inundó de testimonios de personas que aseguraron haber atravesado situaciones idénticas en sus propios vínculos afectivos.

La frase «Gracias por hablar», rescatada por la propia licenciada Cecilia Ce en su última historia de Instagram, sintetiza el rol de espejo que suelen cumplir las figuras masivas cuando deciden exponer fracturas en su intimidad.

La reciente historia de la licenciada Cecilia Ce, en su cuenta oficial de Instagram.-

Frente a la gravedad de los señalamientos y la ausencia de réplicas oficiales o comunicados institucionales por parte del entorno de Nacho Levy o de la organización La Poderosa, la reacción de la comunidad virtual funcionó como un respaldo directo hacia la psicóloga, legitimando su relato técnico sobre el desgaste del sistema nervioso a causa del maltrato sutil.

El impacto en redes sociales: cuando la divulgación científica se vuelve refugio afectivo

La licenciada Cecilia Ce construyó su prestigio profesional precisamente enseñando a identificar alertas de manipulación, límites corporales y desequilibrios de poder en la pareja. Que la propia especialista reconozca haber sido víctima de los mecanismos que analiza en sus libros generó un fuerte impacto, pero también consolidó un lazo de profunda empatía con sus lectores, quienes valoraron la honestidad de mostrarse vulnerable a pesar de su estatus académico.

Mientras los contadores de interacciones de la red social X continúan multiplicando las menciones al caso, el círculo íntimo de la escritora dejó trascender que este aluvión de mensajes privados constituye un insumo fundamental para el proceso de duelo y resguardo emocional que la profesional atraviesa.

Por el momento, el escenario permanece concentrado en el plano del soporte virtual y la concientización colectiva, a la espera de definiciones que marquen si el fuerte acompañamiento cosechado en las plataformas digitales se trasladará en el corto plazo hacia una presentación formal en los tribunales ordinarios.