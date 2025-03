La hermana de Ingrid Grudke, sobre el exmarido de la modelo: «Con mi marido tuvo una contestación muy violenta “

Luego de que saliera a la luz la infidelidad y traición de Martín Colantonio a Ingrid Grudke, Edith Grudke, hermana de Ingrid, reveló que el empresario tuvo un violento cruce con su marido y tildó de “perversa” a la situación.

La palabra de Edith Grudke

En este sentido, Edith sostuvo que la noticia sobre la infidelidad y conflictos económicos, “fue muy impactante para nosotros porque somos una familia con muchos valores, de respeto, de amor y comprensión. Esto nos pegó muy fuerte a todos, fue un shock”.

Además, Edith hizo hincapié en la falta de sospechas: “No lo veía venir, nosotros conocimos a Martín y a Andrea. Esto fue muy fuerte. En el último tiempo ambos estaban más distantes de la familia. Hubo un episodio en donde Martín tuvo un desencuentro, un roce con mi esposo”.

“Con mi marido tuvo una contestación muy violenta. Ocurrió cuando llegamos a firmar un acuerdo que en el escrito no decía lo mismo que lo hablado anteriormente. Fue algo que no se podía creer porque en nuestras mentes, no está esta perversidad”, concluyó la hermana de la modelo.