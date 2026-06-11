Frío polar, viento, nevadas y posibles lluvias: así estará el clima en Neuquén y Río Negro de cara al fin de semana largo. Foto Juan Thomes

Los días en la región de la Patagonia comienzan a ser cada vez más fríos y el pronóstico amenaza con el regreso de otro frente polar. Este fin de semana largo, tanto en Neuquén como en Río Negro, se esperan jornadas con temperaturas invernales.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) adelantó un fin de semana complejo ante el «pasaje de un sistema frontal desde el Pacífico» que provocará periodos ventosos desde el viernes. Además también se prevé un aumento de la nubosidad y periodos inestables con probabilidad de lluvia.

Hacia el sábado mejoran las condiciones respecto a las precipitaciones por «la rotación de vientos al este e ingreso frío desde el Atlántico». De igual manera, el organismo resaltó que habrá un «notable descenso de la temperatura con probables heladas».

El detalle del clima en Neuquén y Río Negro, este fin de semana largo

En líneas generales las temperaturas no superarán los 17°C por lo que se esperan días fríos, algunos más que otros, y el gran protagonista será el viento.

Para la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, las condiciones serán las siguientes:

Viernes 12 de junio: temperaturas de entre 17°C y 1°C. Viento de 39 km/h.

Sábado 13 de junio : temperaturas de entre 8°C y -4°C. Viento de 33 km/h.

Domingo 14 de junio: temperaturas de entre 13°C y -4°C. Viento de 19 km/h.

Lunes 15 de junio, feriado: temperaturas de entre 16°C y -1°C. Viento de 34 km/h

Para la región de las cordillera de Neuquén y Río Negro:

Viernes 12 de junio: temperaturas de entre 3°C y -3°C . Viento de 63 km/h. Nevadas.

Sábado 13 de junio : temperaturas de entre 1°C y -8°C. Viento de 8 km/h.

Domingo 14 de junio: temperaturas de entre 4°C y -9°C. Viento leve.

Lunes 15 de junio, feriado: temperaturas de entre 2°C y -8°C. Viento leve.

Norte neuquino:

Viernes 12 de junio: temperaturas de entre 10°C y 5°C . Viento de 75 km/h. Lluvias y chaparrones aislados por la noche

Sábado 13 de junio : temperaturas de entre 4°C y -4°C. Viento leve. Lluvia por la mañana

Domingo 14 de junio: temperaturas de entre 12°C y -1°C. Viento leve

Lunes 15 de junio, feriado: temperaturas de entre 15°C y 0°C. Viento leve.

Costa de Río Negro: