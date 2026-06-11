Un joven de Centenario fue detenido tras una intensa persecución armada por los patios de viviendas vecinas

Un violento episodio alteró la tranquilidad de los vecinos de la localidad de Centenario, donde un joven de 25 años fue aprehendido tras protagonizar una cinematográfica fuga a pie por propiedades privadas. El hecho delictivo se registró en la tarde de ayer y requirió de un inmediato cerco perimetral de emergencia por parte de las fuerzas de seguridad, dado que el involucrado portaba un arma de fuego al momento de iniciarse el procedimiento preventivo.

Las actuaciones policiales comenzaron a partir de un llamado de alerta recibido en la guardia de la Comisaría 52. En la comunicación, un vecino solicitaba la presencia urgente del personal policial en la intersección de las calles Manquiao y Cuba. El denunciante advirtió detalladamente sobre la presencia en la vía pública de un sujeto presuntamente armado, aportando características de vestimenta esenciales para su localización: vestía una campera gris, un buzo negro y una gorra.

Intento de fuga por patios y paredones linderos

Al arribar de inmediato al lugar referenciado, los efectivos policiales divisaron al sospechoso, quien coincidía de manera exacta con la descripción aportada. Al notar la presencia del patrullero, el malviviente emprendió una veloz huida a pie. Con el objetivo de acelerar su escape, abandonó sobre la vereda una bicicleta de color gris en la que se desplazaba e ingresó corriendo al patio de un domicilio particular ubicado sobre la calle Manquiao.

Ante la flagrancia de la situación, uno de los uniformados inició un riguroso seguimiento preventivo a pie e ingresó al predio detrás del sospechoso. Durante el trayecto por el patio trasero, el efectivo observó nítidamente el momento exacto en que el sujeto arrojaba un objeto oscuro hacia el suelo, para inmediatamente después trepar con agilidad un paredón de mampostería con el fin de ganar nuevamente la calle y despistar la persecución.

Cerco policial estratégico y detención

El efectivo que realizaba la persecución directa reportó la fuga por vía radial, irradiando de forma urgente un alerta generalizado a los demás móviles en zona. El rápido despliegue coordinado de las patrullas impidió que el fugitivo lograra alejarse del perímetro del barrio.

El cerco policial dio sus frutos escasos minutos después, cuando el joven de 25 años fue interceptado y demorado en la vía pública sobre la calle Cuba, en el tramo comprendido entre Artigas y Facundo Quiroga. El sospechoso fue reducido y trasladado de forma inmediata bajo custodia a la sede policial de la jurisdicción.

Peritajes y secuestro del armamento

Con posterioridad a la demora, se solicitó la colaboración de los peritos criminalísticos de la Comisaría Quinta, quienes llevaron adelante los trabajos técnicos de rigor en el lugar donde el sospechoso se había desprendido del objeto. Allí se constató y procedió al secuestro formal de un arma de fuego calibre 22, junto con la bicicleta dejada en la vereda y las prendas de vestir que llevaba puestas.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén, a cargo del Dr. Andrés Azar, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.