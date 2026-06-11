Entre dos empresas se define quien repavimentará la ruta al aeropuerto de Bariloche

Se realizó la apertura de sobres económicos de la ruta que accede al aeropuerto de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

De las seis empresas que se presentaron para realizar la repavimentación de la ruta al aeropuerto de Bariloche solo dos ofertaron en torno al presupuesto oficial de 4.400 millones de pesos y se deberá definir quien se quedará con los trabajos financiados por el gobierno de Río Negro a través de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La obra alcanza una traza de 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80 con un esquema de ensanchamiento que incluye la pavimentación de 1,2 metros de cada lado de banquina, y un nuevo acceso al predio de la Sociedad Rural y se alto valor para Bariloche por que es la puerta de entrada a la ciudad de más de un millón de personas que llegan por vía aérea.

El gobernador Alberto Weretilneck junto al intendente Walter Cortés encabezaron este jueves el acto de apertura de sobres económicos de la licitación, en la que ya se habían conocido los oferentes a comienzos de mayo. Las seis empresas que se presentaron pasaron el análisis económico y técnico, por eso llegaron a esta instancia.

La oferta más baja la realizó la empresa Agrovial Sur S.A que quedó bajo análisis por instrucción del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, debido a que en su documentación difería el monto de la oferta económica escrita respecto de la planilla de cálculo, así en la primera fijó 3.086 millones de pesos y en la segunda 4.385 millones de pesos.

La firma Rimsol S.A es la segunda empresa con el presupuesto más bajo con 4.421 millones de pesos.

Walter Cortés y el ministro Alejandro Echarren en la apertura de sobres económicos de la ruta al aeropuerto. Foto: Marcelo Martinez

Las otras cuatro compañías ofertaron por encima del presupuesto oficial: Centro Construcciones S.A 6.638 millones de pesos; Codistel S.A 6.522 millones de pesos; Hidraco S.A 5.877 millones de pesos; y Ribeiro SRL 5.586 millones de pesos.

Según estimó el ministro Echarren, la obra de la ruta que accede al aeropuerto podría comenzar en septiembre, mientras tanto en los meses de veda climática se termina el proceso administrativo de adjudicación. El funcionario estimó que “para los primeros meses del año que viene estará terminada”.

Indicó que además de ser un pavimento totalmente nuevo, tendrá refuerzo de alcantarillas y gaviones, un tratamiento diferenciado para el hielo y se entregará demarcada. La iluminación de esta traza se realizó años atrás, también en un gobierno de Weretilneck.

Repaso de obras y acompañamiento a inauguración municipal

El gobernador destacó la importancia de la obra e hizo un repaso de las inversiones que realiza el gobierno provincial en Bariloche, poniendo fecha de entrega de la nueva terminal de ómnibus para fines de septiembre y en el mismo de las obras de nexos del campus de la UNRN, dos obras financiadas por el Gobierno.

Además, dijo que en los próximos días se licitará una obra de agua y cloacas para beneficiar a 1.000 familias del barrio Nuestras Malvinas y Nahuel Hue y otra red para Riveras del Ñireco. También anticipó que junto al municipio y Camuzzi se trabaja en un plan de red de gas domiciliaria para abaratar los costos a muchas familias que esperan por la conexión de gas de red, tras la rehabilitación de las conexiones a comienzos de año con las obras complementarias del gasoducto cordillerano terminadas.

En el mismo acto, el gobernador firmó con el intendente un acuerdo para otorgar 1.500 millones de pesos para cubrir el boleto escolar gratuito que aplica la Municipalidad y el aporte comprometido para el puente Wiederhold, además de la entrega de 16 escrituras con la Ley Pierri y 12 por finalización de planes de pagos de viviendas del IPPV.

Weretilneck y Cortés inauguraron el pavimento de la calle Campichuelo, en Bariloche, una obra financiada por la Municipalidad. Foto: gentileza

Por la mañana, el intendente Cortés inauguró -con acompañamiento del gobernador- otra calle pavimentada por el municipio, se trata de 2.460 m2 de la calle Campichuelo, que permite agilizar la conectividad entre la zona sur y el centro. «Con esta obra le estamos devolviendo tiempo al ciudadano», dijo el intendente quien remarcó que uno de sus objetivos principales es mayor conectividad y terminar con las largas colas vehiculares que se generan.

La planificación contempla una segunda etapa de esta obra que extenderá la mejora de Campichuelo hasta Miramar y una tercera intervención que avanzará desde Miramar hasta Cacique Prayel.

Cortés también repasó las obras municipales, destacando la actual ejecución de las colectoras de la avenida Juan Herman, a donde fue a recorrer con el gobernador; al igual que el cementerio municipal donde realizó un muro de 6 metros y ahora construye un crematorio y sala velatoria.