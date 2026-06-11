Jubilación mínima ANSES para julio 2026: cuánto subirá y cómo impacta la inflación de mayo

Jubilación mínima de ANSES: la escala estimada para julio 2026 con aumento por movilidad y el impacto del bono congelado.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el esquema de liquidación de haberes para julio 2026, bajo los lineamientos del Decreto 274/2024, normativa que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provisto por INDEC.

Con el dato oficial de mayo 2026 revelado por el organismo estadístico, se conoció este jueves que la inflación quedó en 2,1%, porcentaje que comenzará a moldear el poder adquisitivo de la clase pasiva que cobra a través de ANSES para el inicio de la segunda mitad del año.

Julio 2026: el cálculo para la jubilación mínima de ANSES

Confirmada la proyección de precios, tras las estimaciones de los especialistas, la escala básica previsional registrará una suba nominal que impactará de forma directa en el bolsillo de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social indexará la jubilación mínima de ANSES, elevando el haber básico de los actuales $403.317,99 a un monto estimado de $412.594,30 para julio 2026.

A esta cifra, se le adicionará de manera automática la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, este refuerzo previsional acarrea un congelamiento nominal que se sostiene desde marzo 2024 y que, según las pautas del Presupuesto de este año, no sufrirá modificaciones en el corto plazo.

Como consecuencia directa de este congelamiento, el incremento real de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima de ANSES se reducirá a un 1,96% efectivo, consolidando un ingreso bruto total de $482.594,30.

Julio 2026: cómo repercute el haber mínimo en las pensiones y otras prestaciones de ANSES

La actualización del piso salarial regulada por la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como una variable madre, que redefine automáticamente los montos de otras coberturas previsionales y asistenciales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al equivaler legalmente al 80% de la jubilación mínima de ANSES , el haber base se reajustará hasta los $330.075,44, alcanzando un total de $400.075,44 al sumarse el plus extraordinario (una suba real del 1,89%).

: al equivaler legalmente al 80% de la de , el haber base se reajustará hasta los $330.075,44, alcanzando un total de $400.075,44 al sumarse el plus extraordinario (una suba real del 1,89%). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : estas líneas de cobertura representan el 70% del ingreso mínimo. Con el aumento proyectado, la base técnica trepará a $288.816,01, totalizando $358.816,01 con el bono de contingencia (un incremento efectivo del 1,84%).

: estas líneas de cobertura representan el 70% del ingreso mínimo. Con el aumento proyectado, la base técnica trepará a $288.816,01, totalizando $358.816,01 con el bono de contingencia (un incremento efectivo del 1,84%). PNC Madres de 7 Hijos: al estar equiparadas por ley al 100% de la jubilación mínima de ANSES, las titulares de este beneficio percibirán un básico estimado de $412.594,30, el cual se elevará a $482.594,30 con el refuerzo estatal, conservando la compatibilidad con el cobro directo de la Tarjeta Alimentar.

Los beneficiarios podrán auditar la correcta carga de estos conceptos ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi ANSES, una vez consolidadas las planillas oficiales, garantizando un control transparente de sus haberes antes del inicio del próximo calendario de pagos.