«El campeón» vuelve a la cancha: regresa el buzo viral neuquino para el mundial 2026

Changa es una marca que nació en 2014 y por un motivo que hoy cobra sentido nuevamente. Su origen fue impulsado por la pasión que despertó la Copa del Mundo en Brasil y por una idea que en ese entonces parecía poco común: crear prendas inspiradas en Argentina sin caer en la clásica camiseta de la Selección.

Lo que comenzó como una colección mundialista se transformó en un proyecto con identidad propia, caracterizado por el uso de colores vibrantes, estampados, texturas y una estética lúdica que hoy distingue a Changa, la marca neuquina creada por Celina Duzdevich.

“Cuando se acerca una Copa del Mundo, Changa lo da todo”, asegura a diseñadora. Casi diez años pasaron del primer diseño y tras la victoria en el mundial de Qatar 2022 redobló la apuesta. Creó el recordado buzo “El Campeón”, una pieza inspirada en la consagración mundialista.

Ese diseño alcanzó una repercusión inesperada cuando fue obsequiado al cantante Wos, quien lo utilizó en distintas presentaciones públicas, incluido el partido homenaje a los campeones del mundo. La prenda se viralizó y terminó convirtiéndose en uno de los hitos más importantes de la historia de la marca.

Fiel a su estilo, Changa apuesta por reinterpretar los símbolos nacionales desde una mirada propia. Escudos, estrellas, copas y banderas aparecen intervenidos con flores, texturas y combinaciones cromáticas poco convencionales. La intención es que cada pieza resulte reconocible, pero al mismo tiempo diferente.

Para la edición mundialista 2026, aparece disponible nuevamente el buzo viral del 2022, sin embargo, la inspiración gira en torno a un tema que atraviesa a los hinchas argentinos: la posible despedida de Lionel Messi de los mundiales. Bajo el concepto de “The Last Dance”, la nueva colección propone estampas cargadas de simbolismo, donde las referencias al capitán aparecen camufladas entre ilustraciones y recursos gráficos que apelan más a la emoción que a la representación directa.

La propuesta incluye una remera unisex inspirada en ese “último baile” y otro modelo femenino basado en el escudo argentino, reinterpretado a partir de elementos de la identidad neuquina. Ambas fueron pensadas para trascender el contexto deportivo y convertirse en prendas de uso cotidiano, capaces de seguir vigentes mucho después del mundial.