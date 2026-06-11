Vojvoda es el nuevo entrenador de Racing: firmará contrato por 18 meses

El exitoso ciclo de Gustavo Costas llegó a su fin en Racing luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras varias semanas de análisis y negociaciones, Diego Milito ya cerró a su reemplazante.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien firmará su contrato como entrenador de la Academia por 18 meses en las próximas horas.

El argentino, de 51 años, se encontraba libre tras su última -y breve- experiencia al frente de Santos, el club de Neymar. Allí asumió en agosto de 2025 y logró evitar el descenso al Brasileirao B, aunque los resultados no lo acompañaron durante este año y fue destituido en marzo.

Antes de dirigir al Peixe, tuvo un destacado paso por Fortaleza, donde permaneció durante cuatro temporadas. En ese período logró el ascenso a la Primera División del fútbol brasileño y llevó al equipo a disputar una final de Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los entrenadores argentinos de mejor rendimiento en el exterior.

Vojvoda inició su carrera como entrenador en la reserva de Newell’s, en 2016, y posteriormente tuvo pasos por Defensa y Justicia, Talleres y Huracán. Más tarde continuó su recorrido en Unión La Calera, de Chile, antes de desembarcar en Brasil.

Ahora afrontará, al menos en los papeles, el desafío más importante de su carrera. Junto a Milito deberá definir cómo reestructurar el plantel para que Racing vuelva a ser protagonista, con el objetivo de pelear el Torneo Clausura, avanzar en la Copa Argentina y asegurar una clasificación a las copas continentales de 2027. Se hará cargo del plantel desde el lunes 22 de junio, cuando comience la pretemporada.