Se completó el mapa de fiscales jefe en Neuquén: juró un exsecretario de la Justicia Federal

La región del Pehuén tiene fiscal jefe. Se trata de Matías Daniel Álvarez, quien había competido por el cargo y hoy prestó juramento ante el fiscal general José Gerez. Esta era la única de las siete regiones en la que se había dividido el Ministerio Público Fiscal de Neuquén que aún no tenía una persona designada.

La ceremonia se hizo en la ciudad de Zapala, una de las ciudades donde este funcionario de 43 años tendrá injerencia junto a Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue, Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio y Las Coloradas.

Álvarez, que fue designado con acuerdo del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se impuso en el concurso para el cargo de fiscal jefe y luego fue entrevistado por la Legislatura, que aprobó su pliego.

El puesto lo había dejado vacante Sandra González Taboada y era el único que, como cabecera de una región, no se había ocupado hasta el momento.

El nuevo fiscal nació en Zapala, es egresado de la Universidad Nacional del Comahue y antes de asumir en el cargo trabajaba como secretario del Juzgado Federal de Roca.

De la jura participaron, además de Gerez, Conrado Leszczynski del Consejo de la Magistratura, autoridades de la Justicia Federal como el juez Hugo Greca, el fiscal del caso Marcelo Jofré y el fiscal jefe Gastón Liotard, que había quedado a cargo de la región del Pehuén de forma momentánea.

De qué se encargará el nuevo fiscal jefe

De acuerdo a las funciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), Álvarez deberá «dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales del caso«; atender a víctimas y testigos; mantener y promover relaciones con otras instituciones y con la comunidad en general; y actuar en los juicios por jurados, entre otras cosas.

En términos de disposición geográfica, su área también comprende a las comisiones fomento de Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.

El Ministerio Público se encuentra dividido desde este año en siete regiones: Confluencia, Limay, Comarca, Vaca Muerta, Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén.