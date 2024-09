La hija de Amalia Granata y “El Ogro” Fabbiani, confesó que hace cuatro años que no ve a su papá

Uma tiene 16 años, es hija de Amalia Granata y el exfutbolista Cristian “El ogro” Fabbiani, y habló sobre la relación que mantiene con sus padres. Además, recordó que acompañaba a su mamá a los sets de televisión, se “probaba sus maquillajes y vestidos, me encantaba todo eso que ella hacía”.

¿Por qué Uma se distanció de su papá?

La joven afirmó que “no ve mucho” a su papá y se distanciaron “hace cuatro años aproximadamente” y agregó: “Pienso que la gente no cambia, mi mamá no me dice nada, no me cuenta cosas del pasado ni del presente”.

“Ya no soy la chiquita que tiene seis años y no entendía nada cuando se peleaban en la televisión. Siento que realmente, ahora soy yo la que sabe y entiende”, afirmó.

Sin embargo, reveló que se comunica con la familia Fabbiani: “Hablo con mis dos tías y mi abuela para desearnos feliz cumpleaños, al igual que con mis primos que los re quiero”.

La adolescente que practica jockey, se refirió a la actual pareja de su mamá, el empresario Leo Squarzon, con quien la diputada contrajo matrimonio el año pasado. “Es re buena onda conmigo, ahora lo siento como un papá, es el rol que tomó en casa. Me educó durante los ocho años que lleva con mi mamá”, explicó.

“Si él no estaría, me hubieran faltado hábitos míos y disciplinas, siento que me enseñó un montón”, concluyó.