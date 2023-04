La difícil semana de Amalia Granata y su hija Uma: de pelearse con Fabbiani a la polémica en redes

A pocos días de haber celebrado sus 15 años, Uma Granata se convirtió en el foco de una vieja pelea que tiene como protagonistas a sus padres, la diputada santafesina Amalia Granata y el futbolista Cristian «Ogro» Fabbiani.

Es que el padre de la joven no fue invitado a los festejos, por decisión de la propia agasajada. En ese contexto, el deportista hizo un posteo en sus redes sociales que tampoco cayó bien en el entorno de Uma, por lo que los deseos de reconciliación quedaron truncos.

«Siento que fue innecesario hacerlo público cuando era un tema más privado. Ella (por su mamá) no me dijo nada, no me llenó la cabeza. Yo siento que soy bastante grande para tomar mis propias decisiones y las que tomé fueron por mi cuenta», declaró la adolescente en diálogo con el movilero Alejandro Guatti de «Intrusos».

De acuerdo a lo que contó la joven, el vínculo entre ambos está quebrado desde hace tiempo, por lo que hace poco más de dos años que no se comunican.

«Puede ser que me haya angustiado, pero es un tema que ya lo traté. Fui al psicólogo, hice todo mi esfuerzo para no estar mal, porque, claramente, me agarró depresión en un momento. Pero siento que ya lo pude sacar adelante y lo normalicé más» cerró el tema la cumpleañera.

Las declaraciones de Amalia Granata sobre Uma, que generaron polémica en redes

En la previa del cumpleaños de Uma, su mamá Amalia Granata hizo declaraciones respecto de la estructura física de su hija y generó gran revuelo en redes sociales. Es que la definió como «muy grandota» y «muy morocha», por lo que fue duramente castigada.

“Mi hija no es como yo. Ella es muy grandota, es muy morocha, muy morena, entonces no cualquier cosa va con esa piel, ¿entendés?” dijo la diputada santafesina. Los miles de comentarios al respecto provocaron que ella tuviera que hacer un descargo sobre el tema.

Por eso, Granata tuiteó «ChiqEs gorda y negra tienen el alma!!! Nada mas alejado de ese comentario!!! Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!!!».