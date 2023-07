La inesperada revelación de Maju Lozano sobre su salud: «Fui diagnosticada de autista»

En su despedida del ciclo Todas las tardes, programa que conducía en la pantalla de El Nueve, Maju Lozano se mostró emocionada junto al resto de sus compañeros y lanzó una inesperada revelación sobre salud, que sorprendió tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes.

Mientras daba unas palabras de agradecimiento al equipo, la conductora confirmó que, luego de padecer algunos síntomas extraños y buscar por un largo tiempo respuestas en la medicina, se le diagnosticó autismo.

“Fui diagnosticada de autista. Soy autista. Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había«, anunció Lozano, en lo que fue su último programa al frente del ciclo televisivo.

«No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota” agregó.

Antes, la presentadora de 51 años había repasado el difícil proceso que atravesó hasta finalmente encontrar el diagnostico correcto. «Hace un tiempo largo vengo transitando un momento personal, no quiero llorar porque no es algo triste», remarcó.

En ese contexto, Lozano reveló que, a causa de sus padecimientos, «pensé que era adoptada» y afirmó que desde que era niña «sentí que era un mundo en el que yo no pertenecía«. Recordó que «me sucedían cosas que no entendía», entre las que mencionó no tolerar el color rojo y no poder comer frutillas y arándanos.

Maju Lozano reveló que tiene autismo: el día que le dieron el diagnostico

Finalmente, comentó que el 5 de mayo los médicos que la trataban le dieron un diagnostico preciso: «Es mi nuevo cumpleaños como me dijo mi terapeuta. Tuve el gran alivio porque para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación”.

Junto al resto del equipo del programa, Maju indicó que la confirmación de su condición le trajo tranquilidad a pesar de todo, ya que por muchos años desconoció qué era lo que tenía y le causaba extrañas sensaciones.

«Ahora entiendo que no voy a comer frutillas no porque soy una loca de mierda, sino porque no soporto las texturas de las frutillas, algunos sonidos o luces”, comentó con el humor que la caracteriza desde su llegada a los medios.

Finalmente, aclaró que hizo público su diagnostico para desmitificar prejuicios sobre el autismo y precisó que se trata de «una condición y un espectro«. «Lo cuento por que siempre fui sincera y me parece que desde mi lugar puedo ayudar a alguien a despejar dudas», concluyó.

Con información de Infobae