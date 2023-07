Maju Lozano renunció a su programa de El Nueve: «Está un poco incómoda»

Ángel de Brito, conductor de LAM, sorprendió al contar que Maju Lozano renunció a Todas las Tardes, el programa de El Nueve. Hace siete años está al aire.

Según detalló el periodosta de espectáculos, la renuncia de Maju Lozano no responde a un tema económico sino a una incomodidad en los temas que se vienen tratando en el programa de El Nueve.

«Renunció pero termina a fin de mes. No termina abruptamente. Maju Lozano renunció a su programa de Canal 9. No renuncia por una situación económica sino porque está un poco incómoda con el cambio de estilo del programa«, detalló De Brito en América TV.

«En la búsqueda del rating, empezaron a subir la apuesta: policiales muy fuertes, casos tremendos de tiroteo, abusos, lo que se imaginen. Me decían del canal que eran muy estilo Crónica, crudos y fuertes«, amplió Ángel de Brito.

«El miércoles pasado se descompuso al aire, no pudo terminar de leer un PNT porque se conmocionó por el tema que estaban tratando. Esto es una línea que le marcaron del canal y de la productora independiente que hace el programa. Siente que no es para ella, entonces da un paso al costado. No es lo que quiere hacer», cerró el periodista sobre la renuncia de Maju Lozano. Hasta el momento la conductora no habló al respecto.

El día de furia de la Negra Vernaci

Elizabeth «La Negra» Vernaci protagonizó un día de furia en su programa radial. El momento se hizo viral en redes sociales.

“Sacame esa cortina espantosa, por dios, gracias mi amor”, dijo al volver de una pausa. “Che, se me rompió el auricular”, descubrió y comenzó con las quejas: “Todo funciona como el ojete, todo funciona como el orto. Chicos, no lo dijimos antes pero estamos haciendo taller de radio, no lo informamos”.

Le pasaron otros auriculares que tampoco servían y no dudó en revolearlos: “Che, esta mierda… los odio, dame unos que sirva, Sí, se trabaja así”.