La Joaqui anunció que se retira por un tiempo y cada vez más músicos hablan de salud mental

Esta semana, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un comunicado que publicó en su Instagram. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en una historia al mismo tiempo que archivó todas sus publicaciones y eliminó su foto de perfil.

La cantante nacida en Mar del Plata tiene 28 años y, aunque hace bastante que viene haciendo música, el éxito con sus canciones de RKT se dio hace menos de dos años. Desde entonces, su día a día se reparte entre sus dos hijas, los shows por el país y la producción de nuevas canciones y videoclips, un ritmo que podría haber sido la causa de su estrés. El año pasado, además, tuvo que atravesar la muerte de su amigo El Noba, con quien había grabado dos canciones, Pica y Butakera.

En las redes, los fans de La Joaqui salieron a bancarla y, lejos de enojarse por la cancelación de los shows, le enviaron sus mensajes de apoyo. También resaltaron que para muchos era importante que su idola se muestre real y no “todo el tiempo para arriba”, ya que esa imagen podría ser incluso contraproducente: nadie puede estar completamente feliz todos los días del año y aspirar a algo así podría volverse más frustrante aún.

Gracias por todos sus mensajitos 😪❤️ — LA JOAQUI ꪜ (@LaJoaquiOficial) June 7, 2023

En los últimos días, también otros reconocidos artistas de habla hispana se animaron a contar sus problemas de salud mental en sus redes. Alejandro Sanz abrió el tema en su cuenta con un tuit: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”.

Días después, el músico agradeció la catarata de mensajes de cariño que recibió por distintas vías y contó que, aunque sigue trabajando en su salud mental y volvió a tener “un brote”, por el momento seguirá con su carrera. “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito”, escribió.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Karina la Princesita, por su parte, también viene contando su proceso en las redes desde hace un mes. A principios de mayo, escribió: “Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”. Después, continuó contando lo que le pasa en sus historias de Instagram y se dedicó a responder y compartir muchos mensajes de apoyo.

Aunque cualquier persona puede tener problemas de salud mental, los fanáticos de estos tres músicos –y tantos otros que se están animando a hablar del tema– lo agradecen de verdad. Los fans suelen crear una imagen de mucha identificación con sus ídolos y así como muchas veces sus mensajes de alegría y aliento son útiles para tener buen ánimo y esperanzas, estas declaraciones también ayudan a que más personas se animen a trabajar sus problemas. La atención psicológica y/o psiquiátrica es fundamental cuando hay episodios de estrés o depresión pero, sin dudas, el primer paso es aceptar el problema y comunicarlo a nuestros allegados para recibir la ayuda correcta.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN