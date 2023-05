«No estoy bien, estoy triste y cansado»: el mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans

Alejandro Sanz se encuentra en medio de una gira mundial llamada “Alejandro Sanz en Vivo”. Sin embargo, el cantante no estaría pasando un buen momento personal.

A pesar de que le quedan varios conciertos hasta fines de octubre, el español no está contento y así lo dejó en claro desde su cuenta de Twitter. Publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, reveló Sanz.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, confesó el cantante de 56 años.

El preocupante mensaje de Alejandro Sanz en Twitter

No es la primera vez que Alejandro Sanz se expresa de esta forma. Hace pocos meses había hablado de su tristeza: “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Sólo quería compartirlo. La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”, había pedido el músico.