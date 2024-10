Qué tiene el nuevo tema de La Joaqui que generó fuertes críticas en redes sociales

La Joaqui tuvo fuertes críticas por su nueva canción «Eleuseca«, un tema donde la intérprete de «La Butakera» se inspiró en el cantante cordobés y se hizo viral en redes sociales debido al sorprendente cambio en el sonido de su voz.

La canción generó fuertes críticas entre los oyentes de su música debido a que su voz suena considerablemente más aguda a la de sus anteriores lanzamientos y no se encuentra dentro del tono tímbrico natural de la cantante.

Pese a este aluvión de cuestionamientos sobre los efectos sintéticos que se escuchan en el clip compartido, los fanáticos de La Joaqui salieron al cruce para defenderla.

La nueva faceta de La Joaqui estará en el contenido para adultos

La Joaqui anunció en las últimas horas el lanzamiento de su cuenta en una plataforma de contenido para adultos. A través de una selfie que rápidamente generó revuelo, se mostró vestida con un conjunto de lencería roja, instantánea que la cantante acompañó con un mensaje que decía: “Llegó el día, los espero”, invitando a sus millones de seguidores a unirse a esta nueva faceta.

El lanzamiento de la cuenta no solo atrajo la atención por el anuncio en sí, sino también por la curiosidad sobre el tipo de contenido que la artista ofrecerá en la plataforma. En su mensaje, adelantó que los suscriptores tendrán acceso a un lado suyo más íntimo y poco conocido. “Una turra kawaii con un lado que te gustaría conocer… Vení a descubrir la parte de mí que nadie ve”, escribió, al dejar en claro que su perfil no seguirá el formato tradicional de la plataforma, sino que tendrá un toque personal y distintivo.

Cuánto cuesta suscribirse al canal de La Joaqui en la plataforma de contenidos para adultos

Como parte de su lanzamiento, la cantante de RKT incluyó una estrategia promocional diseñada para atraer a sus fanáticos más fieles. Los primeros 500 suscriptores podrán acceder a su contenido con un 50% de descuento, pagando 9,99 dólares por los primeros 31 días de acceso. Luego de esta promoción, el precio regular de la suscripción mensual será de 19,98 dólares.

Este tipo de promociones es una práctica común en estas plataformas, donde los creadores buscan generar una base sólida de suscriptores iniciales. Al ofrecer descuentos por tiempo limitado, la artista asegura un flujo temprano de seguidores que desean aprovechar la oportunidad antes de que el precio suba.

El anuncio no pasó inadvertido en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde la cantante cuenta con millones de seguidores. Allí no dejó de lado los detalles a la hora de presentar su imagen. En la foto se muestra con un conjunto rojo de encaje floral translúcido que resalta su figura y marca tendencia. El look, compuesto por un corpiño con doble bretel y una bombacha cavada con apliques brillantes plateados en los laterales, fue complementado con un portaligas al tono, en línea con la sensualidad que caracteriza su estética.

Además, apostó por un beauty look glamoroso, con su cabello lacio y perfectamente peinado con raya al medio. El maquillaje también fue clave en su apariencia: utilizó pestañas postizas, un marcado rubor en los pómulos y un labial color granate, que resaltaba con el encaje rojo de su vestuario.