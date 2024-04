La mamá de Nicole Neumann, durísima contra su hija: «Es un monstruo y soy la culpable de haberla creado»

La modelo e influencer, Nicole Neumann se encuentra distanciada de su madre, Claudia Neumann, hace varios años. Esta semana, el conflicto entre madre e hija reapareció cuando Nicole aseguró en una entrevista con Revista Caras que Claudia se quedaba con la plata que ganaba como modelo cuando ella a menor.

La periodista Yanina Latorre contó varios detalles del vínculo entre Neumann en su madre y lo conflictivo que fue: desde excesos hasta violencia. Latorre aseguró que Claudia malgastaba la plata de Nicole y que además era alcohólica.

«Nicole tenía que despertarla con 12,13,14 y 15 años y llevarla al avión, muerta de vergüenza porque siempre cargaba con su mamá borracha” contó la panelista de LAM. Ante esto, tanto Claudia como Nicole hablaron.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Si yo hice todo para que esa chica tuviera la carrera que tiene. Si es una desagradecida» expresó la ex psicóloga. Por su parte, la modelo dijo «Ni yo tengo nada dando vuelta en el tintero de todo eso ni nada, qué sé yo, lo superé con años de terapia».

Qué le dijo Claudia Neumann a Intrusos

Ayer, Claudia volvió a hablar con los medios y fue aún más contundente sobre la relación con su hija.

”Ya sé que mi hija habló mierd*. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar… De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo» dijo en diálogo con Intrusos (América).

«No puedo más con nada, no quiero saber más nada. Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno… Me tendré que joder. Es lo que me tocó” expresó contundente Claudia.

“Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada” cortó la comunicación la exdocente.