La Negra Vernaci tuvo un ataque de furia en el vivo de la radio: Qué le pasó

Elizabeth la «Negra» Vernaci protagonizó un momento de furia al aire de «La Negra Pop», el programa que conduce en Radio Pop, y cargó contra la producción del ciclo por cómo funcionaban las herramientas de trabajo. Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales.

La conductora arrancó pidiendo «sacame esta cortina espantosa», haciendo referencia a la música de fondo que acompañaba el comienzo de «La Negra Pop» y, a partir de allí, el enojo de Vernaci fue creciendo hasta estallar.

«Se me rompió el auricular. Todo funciona como el oje… como el or…» se escuchó a Elizabeth Vernaci putear al aire de la radio, mientras por streaming se observaba que tiraba los auriculares que no funcionaban.

Por ese motivo, cargó contra el equipo de producción que escuchaba su arranque al aire. «Los odio. Dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así» dialogó Vernaci brevemente con su audiencia en medio de ese intercambio.

Además, acomodó el micrófono a uno de sus columnistas, cuya voz se escuchaba lejana en el aire. «Te voy a poner el micrófono donde va. Es todo tan complicado. No puedo trabajar» cerró la conductora.

Elizabeth Vernaci criticó a Jorge Lanata por su diagnóstico a Wanda Nara

Elizabeth «la Negra» Vernaci criticó duramente a Jorge Lanata, al aire de «La Negra Pop», luego de que el conductor de «Lanata sin filtro» asegurara que Wanda Nara tenía leucemia, a pesar de que por el momento no hay diagnóstico confirmado.

«¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra ‘gordo’ muchas veces de manera peyorativa» indicó la Negra Vernaci, en el comienzo de una crítica furiosa.

De manera sarcástica, la Negra Vernaci hizo referencia a Lanata como «el gran periodista argentino devenido en chusma de barrio» y cuestionó su falta de autocrítica. «Dijo que no cree haber hecho algo malo. Con lo fácil que es decir ‘estuve mal, se me escapó’. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida» concluyó la conductora.