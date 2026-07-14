La novia inglesa de Marcos Senesi reveló a quién alentará en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, pareja del defensor de la Selección argentina Marcos Senesi, contó a quién apoyará en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y reconoció que vive una situación muy especial por tener el corazón dividido entre su país y su pareja.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la jugadora de 22 años explicó cómo afrontará uno de los partidos más importantes del torneo y dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

Qué dijo Kelci-Rose Bowers antes de Argentina vs. Inglaterra

«Es una situación muy loca porque nunca pensé que esto iba a pasar. Es un poco increíble que Inglaterra juegue contra Argentina en una semifinal«, expresó la futbolista.

Bowers reconoció que siente un enorme orgullo por la clasificación de la selección inglesa.

«Ser inglesa y ver a mi país llegar a una semifinal es un logro increíble y estoy muy orgullosa«, afirmó.

Sin embargo, dejó en claro cuál será su prioridad durante el partido.

«Mi pareja juega para Argentina y, como ocurre en cualquier relación, uno siempre apoya a la persona que ama«, explicó.

«Apoyar a Argentina fue una experiencia increíble»

La futbolista también habló de la experiencia que vivió durante el Mundial acompañando a Senesi y destacó el cariño que recibió desde que comenzó a acercarse a la cultura argentina.

«Poder venir a la Copa del Mundo para apoyar a Argentina fue una experiencia increíble. Me encantó abrazar la cultura argentina y compartir en mis redes sociales fotos con la camiseta de la Selección«, comentó.

Kelci-Rose y Marcos Senesi se conocieron durante una producción fotográfica cuando ambos formaban parte del Bournemouth, club de la Premier League inglesa.

Cómo vivirá la semifinal del Mundial 2026

Sobre el esperado cruce entre ambas selecciones, la futbolista explicó que intentará disfrutar del espectáculo sin dejar de alentar a su pareja.

«Voy a ir al partido para disfrutarlo, respetar a los dos equipos, apoyar a mi pareja y desearle a Inglaterra el mejor partido posible«, señaló.

Con humor, también hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores: «Si me conocen, saben que en realidad no veo mucho fútbol. Juego al fútbol y me encanta, pero casi no miro partidos«.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la Selección buscará un lugar en la final del Mundial 2026.

Con información de Agencia Noticias Argentinas (NA).