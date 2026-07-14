Echale la culpa a Lionel Messi: los medios ingleses no quieren al árbitro marroquí

La prensa inglesa reaccionó con críticas a la designación del marroquí Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El malestar tiene que ver con que el colegiado de 44 años no dirige en Marruecos ni en competiciones de la CAF, sino en la MLS de los Estados Unidos, por lo que más de una vez ha arbitrado en partidos que involucraron tanto a Lionel Messi como a Rodrigo De Paul con Inter Miami.

De hecho, dirigió la final de la Leagues Cup ante Nashville en la que el capitán argentino conquistó su primer título en el fútbol estadounidense. Y a partir de esta situación, los medios ingleses pusieron el grito en el cielo.

Ismail, Lionel y Rodrigo, viejos conocidos de la MLS. (Archivo)

“Los temores de favoritismo hacia Argentina en la Copa del Mundo se han intensificado después que la FIFA confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la semifinal muy esperada para Inglaterra”, expresó el Daily Mail.

El estilo «agresivo» de Argentina

Mirror, por su parte, remarcó las críticas que ya había recibido Elfath por permitir un juego excesivamente brusco en los partidos de España vs. Uruguay y Brasil vs. Noruega, señalando que aquello sería más favorable al estilo “agresivo” de Argentina que al de Inglaterra.

El portal 101 Greatest Goals también hizo referencia al juego brusco que el árbitro permitió especialmente a Uruguay en el duelo ante España y también se dedicó a enumerar las veces que, en su consideración, Argentina fue favorecida en este Mundial.

“Lionel Messi evitó la tarjeta roja por clavarle los tacos en el talón a Aissa Mandi de Argelia en el partido inaugural de Argentina. A Egipto le anularon un gol contra Argentina en los octavos de final y poco antes de que Enzo Fernández anotara el gol de la victoria para los vigentes campeones, no se concedió un penal a favor de Egipto. En los cuartos de final, Argentina luchaba por superar a Suiza hasta que Breel Embolo fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por simulación”, se recopiló.

“Desde que Messi se unió a Inter Miami, tienen un récord de victorias del cien por ciento bajo su mando y también ganaron la final de la Leagues Cup. Inglaterra ha sido robada incluso antes de que el partido haya comenzado”, acusó la cuenta parodia Touchmine.

Los partidos que dirigió Ismail Elfath

Países Bajos 2-2 Japón, fase de grupos

Uruguay 0-1 España, fase de grupos

Brasil 1-2 Noruega, octavos de final