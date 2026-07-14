El fuerte operativo de seguridad que prepara la FIFA para Argentina-Inglaterra

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se medirán en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026 y reeditarán un duelo con mucha historia. Para este partido, la FIFA considera este encuentro de «alto riesgo» y prepara un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes entre los fanáticos.

Así lo confirmó Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de la Nación: «Se definió un refuerzo policial, de agentes no sólo del estado de Georgia sino seguridad privada. Habrá 1.600 agentes«, aseguró.

Además, habrá distintos ingresos para los hinchas de cada equipo: «Los simpatizantes argentinos ingresarán por la puerta N°4 y los ingleses por la N°3«. Aunque se descarta que se separe a los fanáticos, ya que las entradas están adquiridas con anticipación, lo que conlleva que estarán mezclados dentro del estadio.

Tampoco se podrán ingresar banderas de Malvinas o con tintes políticos. También se prohibirá el ingreso al estadio con botellas o elementos contundentes. A su vez, Monteoliva recalcó que los hinchas que tienen derecho de admisión en el futbol argentino no podrán estar presentes en el estadio: «Son 33 mil hinchas que figuran en esta lista».

Banderas o carteles sobre Malvinas no serán permitidos.

De esta forma, la FIFA prevé un partido caliente en Atlanta y tratará de evitar todo tipo de incidentes en las afueras y dentro del estadio de Atlanta.

Por otro lado, este martes desde las 12:30, la Selección Argentina tendrá su última práctica donde Lionel Scaloni definirá el once titular para el trascendental duelo ante Inglaterra. Además, esta tarde se conocerá el primer finalista de la Copa del Mundo, que saldrá del ganador entre Francia y España.