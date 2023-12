La nueva publicidad de Messi con Lays ¿Papitas con sabor a mate?

Anoche Lionel Messi sorprendió a todos subiendo una foto en su cuenta de Instagram de un paquete de papas fritas sabor mate. «Y yo que pensaba que mis Lays no podían mejorar. ¿Qué opinan de esta idea para un nuevo sabor?» escribió el jugador de la selección Argentina.

Algunos usuarios de las redes creyeron que se trataba de una broma del «día de los inocentes» o que era una imagen publicada por una cuenta falsa. Pero no, el capitán de la selección realmente realizó esa publicación.

Luego, la cuenta oficial de la marca de frituras estadounidense publicó la misma foto con la descripción: «Si Messi probara este sabor falso de Lay, ¿vos lo harías?».

Más allá de la sorpresa y del gusto fuera de lo común, la mayoría de usuarios coincidieron en que si Messi lo vende ellos lo compran. Así lo hicieron ver algunos fanáticos en Twitter con memes y tuits:

the comments under messi's lays post are so funny like they really said “whatever you say beautiful” pic.twitter.com/MmT7zuvHcH