La particular reacción de Nicole Neumann ante una pregunta de Guido Kaczka

Los 8 escalones de los 2 millones se convirtió en un clásico de la televisión, y los números de rating no dejan espacio a la especulación. El juego de preguntas y respuestas atrae la atención de cientos de miles de televidentes cada noche, mientras los participantes pelean por el premio millonario.

En la última jornada del ciclo, una de las participantes, se presentó aclarando: “En mi casa, tirada en el sillón, bárbaro, me va bien, en muchas tengo suerte, no sé si sé tanto, tengo suerte. Espero mantenerla”. Así las cosas, en su primera intervención de la jornada, el enunciado que debía confirmar si era verdadero o falso fue: “¿La cantante Madonna no tiene hijos, ni biológicos ni adoptados. ¿Verdadero o falso?”.

Ante ello, la concursante aseguró que era verdadero, cuando en realidad era falso. Lo que derivó en la primera respuesta incorrecta de solo dos que se le realizan por escalón. Nicole Neumann en esa oportunidad le aclaró que sí, que la Reina del Pop tiene hijos tanto biológicos como adoptados.

La reacción de Nicole Neumann

Tras las preguntas a los demás concursantes, el conductor volvió hacia la participante y el cuestionamiento llamó la atención de la modelo y jurado. “En nuestro país, la achura llamada tripa gorda es la parte terminal del intestino del ganado vacuno, conocida anatómicamente como recto. ¿Verdadero o falso?”.

En ese instante, la cara de Nicole Neumann, reconocida militante del veganismo, se transformó y mostró una mezcla de desazón, asco e impresión. Finalmente, dijo que la afirmación era falsa, cuando en realidad era verdadera. Entonces, ante dos consultas realizadas y las dos contestadas en forma incorrecta, la mujer quedó fuera de la competencia en el primer escalón del programa, en el número 8.

El anuncio de Guido Kaczka en «Los 8 escalones»

Instantes después, Guido Kaczka paró unos segundos la competencia para hacer un importante anuncio que cambiaría el juego tal como se lo conoce. “Señoras y señores, ésta puede ser la última pregunta, pero sí, sí, sí, tranquilos, voy a dar la novedad”, generó tensión en el estudio el conductor y continuó: “Éste es el juego de Los 8 escalones de los dos millones, como dice ahí”.

“Quiero decirles que en Los 8 escalones desde el 10 de abril, este mismo recorrido que hicieron Gabriel, Sergio, y todos, como siempre va a dar un ganador, sí o sí un ganador”, estiraba el suspenso el conductor.

“Desde el lunes 10 de abril ese ganador va a ganar 3 millones de pesos, 3 millones de pesos -repitió-. Tres millones cada juego. Cada juego, tres millones. Desde el lunes 10 de abril, el que gana, gana 3 millones de pesos”, decía una y otra vez, ante los aplausos generalizados de quienes allí se encontraban.