La pícara propuesta de Nicole Neumann a sus seguidores: «¿Quieren…?»

Nicole Neumann muestra a diario su vida en redes sociales, ahora centrada – entre otras cosas – en su embarazo. Es que la modelo gusta de compartir su cotidianeidad con sus seguidores, por lo que les propuso un divertido ida y vuelta en las últimas horas.

Sucede que Manu Urcera presentó su auto Ford, del equipo Moriatis, para la nueva temporada de Turismo Carretera, que se inicia este fin de semana en El Calafate, y Nicole Neumann lo acompañó. Para eso, previamente, la modelo se preparó exclusivamente.

Vestida de azul, Nicole Neumann llegó hasta San Isidro al salón donde Manu Urcera lanzó su nueva etapa deportiva, por lo que previamente le ofreció a sus seguidores mostrarles los preparativos, desde el maquillaje hasta el outfit.

Nicole Neumann invitó a sus seguidores a hacer un «get ready with me».-

«¿Quieren hacer el get ready with me de hoy?» preguntó Nicole Neumann entre sus seguidores, quienes le dieron un rotundo sí. Por esa razón, la esposa de Manu Urcera lo mostró en sus historias de Instagram y lo subió a su feed.

La curiosa forma en que Nicole Neumann se enteró que espera un hijo varón con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se encuentran en un momento muy especial: esperan la llegada de su primer hijo juntos, cuyo embarazo se anunció en diciembre pasado cuando ambos se casaron. Se sabe, según la misma modelo confirmó, que el bebé en camino será varón.

Pero Nicole Neumann confesó también de qué manera se enteró del sexo del nene, que fue de una manera muy sorpresiva: es que al momento de la ecografía que les reveló ese dato, Manu Urcera no estaba con ella.

De acuerdo a lo que explicó Manu Urcera a la revista Caras, el piloto no acompañó a su pareja, Nicole Neumann, porque se encontraba probando autos de cara a la próxima temporada automovilística en el Turismo Nacional y en el Turismo Carretera.

Sin embargo, aseguran, Manu Urcera recibió con gran alegría la noticia de que su primer hijo será varón, por lo que la distancia de la pareja por compromisos laborales no empañó el importante momento para los dos.