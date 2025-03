La polémica carta de Cecilia Milone a Chico Novarro: «Cada vez más enamorada»

Cecilia Milone continúa hablando sobre Chico Novarro, a pesar de que sus familiares se quejaron por haber revelado un romance que el artista había mantenido oculto durante toda su vida. Para ello, publicó un posteo en sus redes sociales.

Cecilia Milone y una polémica con Chico Novarro

En esta oportunidad, la actriz Cecilia Milone publicó una foto junto al cantante y le dedicó una carta: «Si supieras, la que se armó. Mezclan toda tu información. No tienen idea de nada, ¡hay un enredo de fechas, de mujeres y de canciones! ¡Qué poco te conocían!».

«Hay muy poca precisión. ¡Con lo detallista que eras, y la prolijidad de tu memoria! Jamás te hubiera pasado, con tu sol en virgo y tu romántica luna en piscis. ¡Bien, lo sabe Jimena La Torre! Lo único que me importa es que Dios, vos y yo sabemos cuánto te mortificó, que hubiera un país creyendo que no eras vos, mi amor», le dedicó Milone a Novarro.

«Bueno… de una manera muy poco elegante… se enteraron todos. Yo venía siendo tu mujer misteriosa, haciéndote un homenaje con metáforas para descifrar… desde septiembre de 2024 y me ignoraron todos. Hace un mes, pronuncian Chico Novarro sin parar. La intención fue dejarme como una loca y difamarme… y acá estamos: ¡¡¡Te nombran más que en los últimos 40 años de tu carrera!!! Ahora se acordaron de que eras talentoso. Porque eso sí, no paran de reconocértelo. No creí “oírme pensar” jamás pensar: Bienvenido sea este escándalo», analizó la actriz.

«Mientras tanto, en la baticueva del maestro Gustavo Calabrese seguimos grabando temas tuyos… y yo, como dice Moria Casán estoy cada vez más enamorada ‘post mortem’ del bolero extraordinario que escribiste en mi vida. Te amo desde antes y hasta después. Tuya, Yo», concluyó Cecilia Milone.

