El streamer y presentador de radio Luquitas Rodríguez reveló detalles sobre su creencia y su fe en la religión católica y desató una ola de comentarios que lo llevaron a ser tendencia en las redes sociales. En un momento de la entrevista que tuvo con Radio Con Vos, Luquitas Rodríguez explicó porque lleva un rosario con el permanentemente.

La revelación de Luquitas Rodríguez sobre su religión que se viralizó en redes

“Soy cristiano. Cristiano y católico. No tengo formación religiosa de casa, no es que yo me formé en una casa religiosa, pero sí, con el correr del tiempo, me acerqué bastante a la religión por el arte, por las películas que he visto, por la literatura y demás, y te diría que es relativamente reciente mi conversión”, detalló el streamer.

El encuentro de Luquitas Rodríguez con el Papa Francisco

Luquitas Rodríguez elogió la figura del pontífice argentino: «Creo que la mirada del Papa Francisco habita la verdad, realmente siento que ese hombre es especial».

“El encuentro con el papa viene desde ese lugar, o sea, yo quiero en realidad hacer una nota al Papa Francisco, me encantaría tener un diálogo, y bueno, fue un primer acercamiento para en algún momento.

Las declaraciones de Luquitas Rodríguez no tardaron en viralizarse, abriendo debates entre sus seguidores sobre espiritualidad y la influencia que figuras públicas como él pueden tener en temas religiosos.