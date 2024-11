Los vecinos de Wanda Nara buscan declarar a L-Gante persona no grata en el edificio

La relación entre Wanda Nara y L-Gante es sin dudas una de las más escandalosas de la farándula. Tras años de ideas y vueltas, parece ser que oficializaron su relación luego de que la conductora se separara de Mauro Icardi. Sin embargo, no todos son fans de este noviazgo: los vecinos de Chateau no quieren saber nada con el cantante.

Los vecinos de Wanda Nara están hartos de L-Gante: qué pasó

La conductora de Bake Off, Wanda Nara vive en el exclusivo edificio Chateau, ubicado en Avenida Libertador en Buenos Aires, donde un departamento puede costar más de 1 millón de dólares.

Sin embargo, no todo es color de rosas en una de las locaciones más exclusivas de la ciudad. Parece que la convivencia entre los vecinos es difícil, ya que según contaron en Entrometidos en la Tarde, los inquilinos y propietarios quieren declarar a L-Gante, el novio de la cantante, como persona no grata.

“El lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau. Quieren declararlo persona no grata para que no pueda entrar más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él«, contó Carlos Conti en su programa de Net TV. Según el periodista, el malestar no solo es con L-Gante, sino también con el equipo del músico, quienes lo acompañan a todos lados.

La panelista Débora D’Amato defendió al interprete de RKT, cuestionando las razones detrás de la molestia de los vecinos de Nuñez: “¿Qué les molesta de L-Gante? ¿Baila en tanga en el pasillo? Porque, si va a la casa de Wanda, está en su departamento. ¿Qué problema puede causar?”.

Sin embargo, parece que los vecinos no son los únicos que tienen un problema con esta relación. Según contaron en Socios del Espectáculo, Nora Colosimo, mamá de Nara, no soporta a la pareja de su hija. “Le pidió que la corte. Ella banca a Mauro”, dijeron.