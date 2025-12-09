La Sole confesó cómo nació el gesto que marcó su carrera: la historia que hay detrás

Durante su visita al programa Otro día perdido, Soledad Pastorutti reveló un curioso dato que sorprendió a Pergolini sobre el inicio de su carrera.

La cantante inició a contar en dónde y a que edad empezó a revolear el poncho, gesto que la marcó en toda su carrera y le dio polplaridad. “Es un buen gesto, ya lleva más de 30 años este gesto”, dijo haciendo referencia al famoso movimiento de brazo y muñeca que acompaña con el poncho.

La Sole: «En Santa Fe era un sacrilegio cantar una chacarera»

“Casualmente, estuve hace poquito en Galvez, ahí fue la primera vez que revolee el poncho. Pucho Tollini fue el señor que lo inició. Fue antes de cantar en Cosquín, yo tenía 15 años”, explicó y agregó: “en ese momento, en Santa Fe era un sacrilegio cantar una chacarera, nuestro repertorio era completamente diferente y fue el único que se levantó en el fondo y yo lo imité. Fue una revolución”.

Pergolini, sorprendido por la anécdota, reaccionó de inmediato.“Lo hiciste por un acto reflejo. Quiere decir que el gesto no es tuyo, es del señor del fondo”, dijo eufórico.

“Es de Pucho Tolini”, reafirmó Pastorutti y agregó: “Hace poquito estuve con la familia, le mandamos un beso al cielo a Pucho. Me contaron que era un loco muy lindo en el pueblo. Después él me regaló la campera y yo el poncho”.

Finalmente, la cantante reveló un dato desconocido sobre los obstáculos que enfrentó mientras buscaba imprimir su sello personal en la música. “En ese momento, el folclore era muy estático. Me tocaba representar a mi provincia en diferentes festivales, pero me descalificaban porque me movía en el escenario. Por suerte pude cambiar esas cosas… estaba medio loca”, dijo entre risas.