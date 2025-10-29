Soledad Pastorutti será parte de una inesperada colaboración: con quiénes cantará 

Soledad Pastorutti unió su voz a las de otras dos artistas reconocidas a nivel nacional: Marcela Morelo e Ivonne Guzmán de La Delio Valdéz. Las tres cantantes interpretaron la cumbia No Me Lastimes, en la que la arequitense demostró una vez más que puede salirse del folklore hacia otros géneros.

Soledad Pastorutti junto a Marcela Morelo e Ivonne Guzmán

Por supuesto que no es la primera vez que Pastorutti canta canciones de otros estilos que no sean folklore; de hecho, a lo largo de su carrera interpretó piezas de géneros como el rock, la cumbia, el tango y el pop. Esta noche a las 20 se estrena la canción completa, de la que se puede escuchar un adelanto en las redes sociales oficiales de Marcela Morelo.

La canción No Me Lastimes pertenece al repertorio de la voz de hits como Corzaón Salvaje y Luna Bonita, quien invitó a Pastorutti y Guzmán para que sean parte de la misma. En un breve posteo compartido en Instagram se pudo ver que la estética del videoclip oficial del track tiene tonalidades rojas, mientras que la vestimenta de cada una de ellas ronda los beiges y celestes.

«Epico epico. Te amo Marce para siempre! Que lindo todo esto en vivo», «Chicas que trio maravilloso son, demasiada belleza y talento junto, van a explotar como mi corazón de felicidad al verlas» y «Auxilio se me juntaron los planetas» fueron algunos de los mensajes que dejó la gente ante la colaboración de Soledad Pastorutti, Marcela Morelo e Ivonne Guzmán.

El posteo de redes de Soledad tras sus shows en el Gran Rex

«Todavía sigo procesando todo lo que vivimos este fin de semana. Cumpleaños, amigos, canciones, emociones y ese público que hace casi 30 años me acompaña con el mismo amor de siempre. Volver al Rex fue como volver a casa. Gracias por llenar cada butaca, por cantar conmigo, por los pañuelos y los ponchos al viento, las lágrimas y las risas! Gracias a los artistas que se sumaron, a los músicos, a mi familia, a mi equipo y sobre todo a ustedes que son el motivo de cada canción!», escribió Soledad en el pie de foto de su posteo después de dos noches en las que se presentó ante sus fans en el Gran Rex de Buenos Aires.